Accidentes

Accidente en Carretera Tláhuac-Chalco: Reportan Muerte de Motociclistas

Dos persona resultaron heridas; hay afectación vial en la zona

Accidente en carretera Chalco-TláhuacAccidente en carretera Chalco-Tláhuac. Foto: N+

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Caos vial en Tláhuac tras accidente mortal entre motociclistas. Dos conductores fallecen. Mantente informado sobre esta noticia.

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