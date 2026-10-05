Accidente en Carretera Tláhuac-Chalco: Reportan Muerte de Motociclistas

Un fuerte accidente se registró este lunes en la carretera Tláhuac-Chalco, en el perímetro de la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, dos motocicletas chocaron de frente, muy cerca del paradero de Tláhuac, en la zona conocida como Los Invernaderos, de dicha alcaldía.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar para atender la emergencia.

Paramédicos confirmaron la muerte instantánea de dos de los motociclistas involucrados en el accidente, se reportan dos herido de gravedad.

Hay afectación vial en la zona, la alternativa para evitar el rezago vehicular es el Canal de Chalco.

Con información de N+