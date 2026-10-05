Homicidios

Sujeto Presuntamente Asesinó a un Hombre con una Arma Larga en Puebla; Fue Detenido

Irving 'N' llegó junto a su cómplice al domicilio de la víctima y supuestamente le disparó hasta provocarle la muerte

Irving 'N' detenido por asesinar a un hombre en Huauchinango.Irving 'N' detenido por homicidio en Huauchinango. Foto: FGE Puebla

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Tras un año de investigación, Irving 'N' es detenido por presunto asesinato en Puebla. La búsqueda del segundo implicado continúa. ¿Qué sigue en este caso?

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