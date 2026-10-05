Sujeto Presuntamente Asesinó a un Hombre con una Arma Larga en Puebla; Fue Detenido

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró ubicar y detener a Irving 'N' actos de investigación de campo y gabinete por su probable participación en un homicidio calificado ocurrido en el municipio de Huauchinango.

De acuerdo a las investigaciones, el hoy imputado presuntamente llegó en motocicleta, acompañado de otra persona, al domicilio de la víctima; en cuestión de segundos, habría accionado un arma larga en su contra.

Posteriormente los sujetos huyeron en el vehículo, mientras que el hombre herido de bala terminó perdiendo la vida.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) llevó acabo el levantamiento de cadáver y la recolección de indicios que fueron claves para identificar al presunto responsable del homicidio ocurrido el 18 de agosto de 2025.

Derivado de las indagatorias, agentes adscritos a la Coordinación General Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos ubicaron Irving 'N' quien presuntamente habría participado en los hechos.

Luego de poco más de un año, el 30 de septiembre de 2026, dieron cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla.

Irving 'N' fue detenido en la colonia El Potro y quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, en espera de que se determine la fecha de su audiencia inicial y continúe el proceso penal.

La investigaciones por este asesinato siguen en curso y en espera de la detención de un segundo implicado; se espera que la autoridad judicial esclarezca el caso para que los familiares de la víctima obtengan justicia conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS