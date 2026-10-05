Fatal Accidente Aéreo Hoy: ¿Qué Pasó con Avión Militar en Nigeria?

Un fatal accidente aéreo se registró este lunes en Nigeria, donde se estrelló un avión militar de la Fuerza Aérea nigeriana con 32 personas a bordo, cerca de la base naval de Igbokoda, en el estado de Ondo, al sur del país africano.

¿Qué pasó con el avión militar?

La aeronave militar, con matrícula NGR 931, desapareció cuando volaba de Benín, capital del estado de Edo, rumbo a la ciudad de Lagos, la mayor urbe y centro económico de Nigeria, detalló Festus Keyamo, ministro de Aviación y Desarrollo Aeroespacial.

El rastro del avión se perdió a las 09:13 hora local y "todos los intentos de establecer contacto por radio con la aeronave resultaron infructuosos", indicó Festus Keyamo.

Los restos del avión, con 25 pasajeros y siete miembros de la tripulación a bordo, fueron localizados y las operaciones de búsqueda y rescate no pararon, señalaron las autoridades de Nigeria.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Nigeria (NAF, por sus siglas en inglés) señaló que la aeronave realizaba una "misión rutinaria" de Benín a Lagos cuando ocurrió el accidente.

"Actualmente, se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades competentes y los organismos de respuesta ante emergencias", señaló el comodoro del aire Ehimen Ejodame, director de Relaciones Públicas e Información de la NAF, sin dar más detalles sobre los pasajeros y la tripulación.

Confirman muerte de las 32 personas a bordo del avión militar

Más tarde, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, confirmó la muerte de las 32 personas que iban a bordo del avión militar de la Fuerza Aérea y envió sus "más sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas.

"Ruego por el eterno descanso de las almas de los valientes oficiales y para que Dios todopoderoso conceda a sus familias y a la NAF la fortaleza necesaria para sobrellevar esta lamentable pérdida", mencionó el mandatario en un comunicado.

Agregó que “es un momento doloroso para nuestras Fuerzas Armadas y para toda la nación. Nuestro personal de la Fuerza Aérea arriesga su vida a diario para garantizar la seguridad de Nigeria. Su sacrificio jamás será olvidado".

El presidente de Nigeria ordenó a la NAF iniciar una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente, y así "evitar que se repita en el futuro".

Con información de EFE.

RMT