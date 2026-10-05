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Fatal Accidente Aéreo Hoy: ¿Qué Pasó con Avión Militar en Nigeria?

En la aeronave viajaban 25 pasajeros y siete miembros de la tripulación

Avión en pleno vueloAvión. Foto: Reuters | Archivo

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Tragedia en Nigeria: avión militar con 32 personas se estrella. La Fuerza Aérea confirma misión rutinaria. Operaciones de rescate en marcha. Infórmate sobre este suceso.

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