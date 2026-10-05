Suspenden Servicio en Metro CDMX por Accidente Hoy: ¿Qué Pasó en la Estación Lázaro Cárdenas?

Un nuevo accidente ocurrió la mañana de hoy en el Metro de la Ciudad de México (CDMX), por lo que el servicio fue suspendido en la Línea 9.

¿Qué pasó en la Línea 9 hoy?

El Metro informó, en sus redes sociales, que el servicio se encontraba "momentáneamente detenido" en la Línea 9 por “maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”.

Policías de la Ciudad de México y elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron a la estación Lázaro Cárdenas para atender la emergencia.

Los cuerpos de rescate trasladaron a la persona que se habría arrojado a las vías del Metro a un hospital, en una ambulancia del ERUM.

Minutos después, el Metro anunció que se reanudó la circulación de los trenes en todas las estaciones de la Línea 9, que va de Tacubaya a Pantitlán.

Además, usuarios del Metro reportaron en redes sociales lento avance de los trenes en otras Líneas, entre ellas la 3 y la A.

El Metro respondió que se agilizó “la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3”. Agregó que se enviaron “unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

Entre las líneas con mayor afluencia también figuraron la 7 y la B, por lo que el Metro envió unidades vacías.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) pidió a los pasajeros permitir “el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, para así agilizar el servicio.