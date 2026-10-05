Accidentes

Suspenden Servicio en Metro CDMX por Accidente Hoy: ¿Qué Pasó en la Estación Lázaro Cárdenas?

La Línea 9, que va de Tacubaya a Pantitlán, se vio afectada la mañana de este lunes

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Accidente en el Metro Hoy: Servicio Es Suspendido

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Accidente en el Metro CDMX: Línea 9 suspendida por rescate en Lázaro Cárdenas. Servicio reanudado, pero usuarios reportan lentitud en otras líneas. ¿Qué pasó?

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