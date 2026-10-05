Se Esperan Fuertes Lluvias en 10 Estados por Extensión del Primer Frente Frío

El frente frío número 1 se ha prolongado desde la semana pasada y este lunes interaccionará con diversos sistemas meteorológicos, por lo que provocará lluvias intensas en al menos 10 estados del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el sistema frontal se estacionará este día frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, donde será influenciado por una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el centro del territorio mexicano.

Asimismo, entrará en contacto con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, inestabilidad atmosférica y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas en entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, apuntó el SMN.

A su vez, de acuerdo con el SMN, la circulación del huracán Rachel generará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, así como oleaje elevado en las costas del occidente del país.

En contraste, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (norte, este y sur).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (noreste y sureste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Oaxaca (norte, costa y oeste) y Guerrero (costa y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (centro y sureste) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (costa y sur), Nayarit, Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (este, centro, oeste y costa), Coahuila (este y sureste), Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (oeste y suroeste), Morelos, Yucatán (este y oeste) y Quintana Roo (norte y costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California y Sonora.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

De 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y muy bajas en:

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas, así como posibles lluvias aisladas en las primeras horas del día en el suroeste del Estado de México.

Por la tarde se espera ambiente templado, cielo nublado con probabilidad chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (oeste y suroeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 14 a 16 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 18 a 20 °C y la mínima de 9 a 11 °C.

ASJ