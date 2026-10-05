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Se Esperan Fuertes Lluvias en 10 Estados por Extensión del Primer Frente Frío

En contraste, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste del país, según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional

LlluviasEn contraste, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de la República Mexicana. Foto: AP.

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