El Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria informó de que sufrió un ciberataque en el que quedaron expuestos los nombres y datos de contacto profesionales de empleados. El hackeo afectó tanto a los trabajadores de su sede en Viena como a los de sus representaciones diplomáticas en el extranjero.

Este viernes, el Ministerio publicó un comunicado donde explicó que “el acceso no autorizado” se produjo entre los pasados días 12 y 13 de noviembre. El golpe habría llegado a través de una página web gestionada por un proveedor de servicios externo.

Según explicó el gobierno austriaco, el incidente tuvo lugar de forma simultánea a la caída mundial de los sistemas de Microsoft y fue detectado el mismo día 13, momento en el que los técnicos bloquearon la intrusión “de inmediato”. Tras advertir la brecha en sus sistemas de seguridad, las autoridades y el proveedor externo adoptaron medidas para impedir nuevos accesos. Además, notificaron el suceso a los organismos nacionales de ciberseguridad y protección de datos.

Un análisis posterior elaborado por especialistas confirmó que los atacantes sí llegaron a consultar bases de datos con información laboral del personal diplomático y administrativo. No obstante, se descartó que hayan quedado expuestos los datos personales de los trabajadores.

Este incidente ocurre tras semanas de tensión global por disrupciones en sistemas informáticos. En octubre, Francia sufrió varios ciberataques en los que se estropearon los sistemas de refrigeración de 700 supermercados. El gobierno de Francia acusó a Irán por este hackeo, específicamente a la unidad cibernética Shahid Kaveh de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Esta oleada de caídas informáticas culminó con un ciberataque contra Apple, la caída de Microsoft y los fallos en los sistemas de control de tráfico aéreo en Estados Unidos. Los incidentes no estarían conectados, y tampoco hay indicios de que todos hayan sido posibles ciberataques, pero sí revelan que lo vulnerable que son empresas, gobiernos e infraestructuras críticas a los fallos informáticos, ya sea por ataques deliberados o por malfuncionamiento.

Cabe señalar que la diplomacia austríaca ya ha sido blanco de operaciones similares en el pasado. A inicios del 2020 el Ministerio fue objeto de un ataque se prolongó durante semanas.

EDG