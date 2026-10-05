Fiscalía Investiga a 5 Detenidos por el Homicidio de Guillermo Pamucé en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, confirmó que fueron detenidos en flagrancia e imputados Kleverly Heinz ’N”’ Sugey del Carmen ’N’, Karla Itzel ’N’, Juan Carlos ’N’ y Jorge Alberto ’N’, como presuntos responsables del homicidio de Guillermo Pamucé Yep, ocurrido en el fraccionamiento Veleros de Coatzacoalcos.

Los hechos se registraron a finales del mes de septiembre, cuando la víctima fue atacada a balazos. Derivado de estos acontecimientos, la autoridad judicial también les formuló a los imputados la acusación por los delitos contra la salud y las instituciones de seguridad pública, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en el atentado perpetrado aquel 23 de septiembre en el fraccionamiento Veleros de este municipio, Sugey del Carmen “N” habría disparado un arma de fuego contra la víctima, provocándole la muerte.

La FGE detalló que las indagatorias apuntan a que los imputados cumplieron distintos roles, abarcando desde la planeación y las labores de vigilancia hasta la ejecución material del ilícito.

Durante la audiencia inicial, la representación social formuló la respectiva imputación. Por su parte, el juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y programó para el próximo 8 de octubre la audiencia de continuación de vinculación a proceso, radicada bajo el número penal 540/2026.