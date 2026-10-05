Seguridad

Fiscalía Investiga a 5 Detenidos por el Homicidio de Guillermo Pamucé en Veracruz

La autoridad judicial impuso la medida cautelar tras una audiencia en la que se les imputaron delitos relacionados con sustancias ilícitas y corporaciones policiales

Prisión preventiva para sospechosos del homicidio de Guillermo Pamucé YepPrisión preventiva para sospechosos del homicidio de Guillermo Pamucé Yep. Foto: FGE Veracruz

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En Coatzacoalcos, Cléver N, Sujey N, Karla Itzel N, Juan Carlos N y Jorge Alberto N enfrentan cargos por el presunto homicidio de Guillermo Pamucé y delitos relacionados

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