Bloqueo en Zona Centro de CDMX: Alternativa Vial a Manifestación en Río de la Loza

Un bloqueo afecta este lunes la circulación en la zona centro de la Ciudad de México, debido a una manifestación sobre Doctor Río de la Loza, frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en la colonia Doctores.

La protesta es realizada por integrantes de la colectiva Minerva, quienes acudieron al lugar para solicitar atención a diversas denuncias. Sus señalamientos incluyen presuntos casos de persecución y violencia.

La movilización ocasiona complicaciones para quienes circulan por Doctor Río de la Loza, debido a que elementos de la Policía realizan cortes viales en los alrededores de la concentración.

Ante las afectaciones viales, los automovilistas pueden considerar rutas alternas para evitar el tramo donde se encuentra la manifestación como Avenida Balderas, Niños Héroes y Claudio Bernard.

Otra alternativa es Arcos de Belén, vialidad que corre de manera paralela a Doctor Río de la Loza y permite rodear el punto donde se concentra la protesta.

FBPT