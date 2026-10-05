Movilidad

Bloqueo en Zona Centro de CDMX: Alternativa Vial a Manifestación en Río de la Loza

La movilización genera cierres a la circulación y tránsito lento en calles de la colonia Doctores

Bloqueo en zona centro de la CDMXBloqueo en Doctor Río de la Loza, Ciudad de México. Foto: N+

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