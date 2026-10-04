CAMe: ¿Activan Doble Hoy No Circula 5 de Octubre 2026? Carros con Restricción en CDMX y Edomex

Debido a que la calidad del aire suele cambiar constantemente en el Valle de México y esto representa un riesgo para que se decrete una nueva Contingencia Ambiental, acá en N+ te decimos si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó el Doble Hoy No Circula 5 de octubre de 2026 y qué carros tienen restricción en CDMX y Edomex este lunes.

Los automovilistas deben mantenerse informados sobre la aplicación del programa de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), ya que en caso de altos niveles de contaminación se tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros, terminaciones de placas, hologramas y engomados de lo habitual.

¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula 5 de octubre 2026?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es buena en la mayoría de estaciones de monitoreo, pese a la presencia de diferentes contaminantes, sin que esto represente un riesgo para la población

De esta manera, no existen condiciones para que se pudiera activar la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula lunes 5 de octubre 2026, sin embargo se recomienda estar pendiente de las próximas actualizaciones de CAMe.

Doble Hoy No Circula lunes: ¿Cómo aplica en contingencia?

En caso de que se presente una mala calidad del aire en CDMX y Edomex en las próximas horas y se tenga que activar el Doble No Circula mañana. Así se aplicaría la restricción de CAMe por contingencia ambiental en lunes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado AMARILLO y terminación de placas 5 y 6.

Carros con placas foráneas.

Vehículos con permisos provisionales.

CAMe Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Debido a que no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el programa de circulación operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada lunes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado AMARILLO y terminación de placas 3 y 4.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

Así aplica el Hoy No Circula Lunes 5 de octubre 2026. Foto: CAMe

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa opera en el mismo horario de todos los días, que es de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

PPP