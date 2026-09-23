Economía

CDMX se Queda sin Niños: su Tasa de Fertilidad Cae por Debajo de la de Tokio

La CDMX tiene más coches, pero en cambio tiene cada vez menos bebés, según datos del INEGI

Mujer empuja carreola con bebé en Isabel La CatólicaCDMX no está teniendo hijos. Foto: Cuartoscuro

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