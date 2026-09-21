El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que México ha mantenido una postura 'muy pragmática' durante las conversaciones del T-MEC.

En entrevista con Bloomberg Television, Greer destacó la colaboración entre ambos países y señaló que las negociaciones se han desarrollado de manera discreta, sin hacer públicos sus detalles.

“México ha sido bastante pragmático. Hemos mantenido muchas conversaciones discretas, no llevamos nuestras negociaciones en público”, expresó.

El funcionario estadounidense agregó que México ha realizado diversos cambios y mencionó que ese mismo día se anunció la implementación de un sistema de monitoreo del aluminio.

Actualmente, ambos países negocian modificaciones relacionadas con las reglas de origen como parte del proceso de revisión del T-MEC.

Greer explicó que Estados Unidos trabaja con México en normas de origen debido a la preocupación de que mercancías provenientes de otros países aprovechen las condiciones comerciales del tratado.

El representante comercial estadounidense señaló que una de las preocupaciones de su país es que mercancías procedentes de China o Vietnam lleguen a Canadá y México, sean transformadas en cierta medida y posteriormente enviadas a Estados Unidos bajo las condiciones del T-MEC.

Greer sostuvo que ese escenario no corresponde con el objetivo del tratado y afirmó que el transbordo de mercancías chinas representa “una parte importante del problema”.

También relacionó esta situación con los precios que, según sus declaraciones, derivan de esas prácticas, así como con la competencia que consideró 'desleal' y con prácticas comerciales de China que, dijo, pueden afectar a las economías a las que llegan.

La revisión del T-MEC continúa con conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó además que México contempla incrementar sus importaciones provenientes de Estados Unidos y reducir las de otros países como parte de las negociaciones.

La cuarta ronda bilateral está prevista para los días 28 y 29 de septiembre en Washington.

PT