Economía

México ha Sido 'Muy Pragmático' en Revisión del T-MEC: Representante Comercial de EUA

Jamieson Greer resaltó la colaboración de ambos países en el marco del tratado comercial

Jamieson GreerJamieson Greer, afirmó que México ha sido 'muy pragmático'. Foto: Reuters

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