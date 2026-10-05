Salud

Abandonan a Recién Nacida Afuera de un Centro de Salud en Tlaxcala

Personal de seguridad encontró a la bebé luego de escuchar ruidos extraños en la comunidad de La Unión Ejidal perteneciente a Tlaxco

Bebé es abandonada en inmediaciones de un Centro Médico Tlaxala.Recién nacida es abandonada en inmediaciones de un Centro Médico. Foto: Facebook Wilkan Te Comunica.

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Una bebé fue encontrada afuera de un centro de salud en Tlaxcala. La intervención de seguridad y Protección Civil fue crucial para su atención médica.

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