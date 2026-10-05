Abandonan a Recién Nacida Afuera de un Centro de Salud en Tlaxcala

Una recién nacida fue encontrada en el acceso del Centro de Salud de la comunidad de La Unión Ejidal, en el municipio de Tlaxco, en Tlaxcala.

Personal de seguridad escuchó ruidos extraños y al revisar el sitio localizó a la bebé, por lo que de inmediato la ingresaron al Centro de Salud y pidieron apoyo al 911.

Personal de Protección Civil Municipal llegó para valorar a la menor y determinó necesario llevarla al Hospital Infantil del Estado de Tlaxcala para que recibiera atención médica especializada derivado a las condiciones en las que se encontraba.

La bebé quedó bajo cuidado médico, mientras autoridades indagan cómo fue dejada en el centro asistencial y quién estaría involucrado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tlaxco reconoció la actuación del personal de seguridad y de Protección Civil, cuya intervención permitió que la menor recibiera atención para salvaguardar su integridad.

Este hecho no es un caso aislado, en los primeros días de agosto un recién nacido fue abandonado afuera de una vivienda en el municipio de Tehuacán en el estado de Puebla.

Las personas que lo encontraron dieron aviso a las autoridades a través de una llamada al Servicio de Emergencias 9-1-1 por lo que elementos de Protección Civil y Atención a Víctimas del Delito arribaron a la calle Gigante Valdivia en la colonia Santiago Tula.

El bebé de aproximadamente 20 días de nacido, fue trasladado al Hospital General de Tehuacán para recibir atención médica especializada, mientras que el área de Atención a Víctimas del Delito canalizó el caso.

El Gobierno de Tehuacán en coordinación con Seguridad Pública, Bomberos, Ministerio Público y DIF Municipal, mantuvo seguimiento del caso para garantizar la protección y atención del menor, mientras que las autoridades competentes realizaron las investigaciones para determinar las posibles causas del abandono.

Con información de N+

MCS