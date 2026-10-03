Salud

SSA Hará Nuevas Licitaciones para Comprar el Material de Curación que Falta

Ya adjudicó 94.5% del volumen previsto: 646 millones de piezas por 12 mil 569 millones de pesos

SSA Hará Nuevas Licitaciones para Comprar el Material de Curación que FaltaMaterial médico básico en una fotografía ilustrativa. Foto: Pixabay

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