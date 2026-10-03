SSA Hará Nuevas Licitaciones para Comprar el Material de Curación que Falta

La Secretaría de Salud (SSA) realizará licitaciones adicionales antes de que termine 2026 para contratar las claves de material de curación que no se adjudicaron en la Compra Consolidada de Medicamentos e Insumos para la Salud 2027-2028, informó la dependencia en un comunicado.

Las claves —los códigos con los que se identifica cada insumo— que no se adjudicaron seguirán su proceso de contratación para cubrir los requerimientos de las instituciones públicas de salud en el periodo 2027-2028.

La Secretaría de Salud concluyó la licitación pública LA-12-NEF-012NEF001-T-222-2026, que corresponde a la segunda etapa del proceso de adquisición de medicamentos e insumos. La convocatoria se publicó el 22 de julio de 2026 y abarcó 239 claves de material de curación del grupo 060 del Compendio Nacional de Insumos.

Con el fallo se adjudicaron 646 millones de piezas por 12 mil 569 millones de pesos, equivalentes a 94.5% del volumen considerado en esta etapa.

La dependencia señaló que en esta licitación aumentó la participación de la industria nacional. En comparación con las mismas claves adquiridas el año pasado, las contratadas con proveedores mexicanos pasaron de 90 a 173, un incremento de 92%.

El volumen contratado con proveedores nacionales creció 301%, de 148 millones a 594.6 millones de piezas. En valor, las adjudicaciones a estos proveedores subieron de 3 mil 334 millones a 6 mil 946 millones de pesos, un aumento de 108.3%.

Los contratos derivados del fallo se formalizarán en un plazo máximo de 20 días. Con ello, la Secretaría de Salud y Birmex avanzan en la preparación del suministro para 2027-2028 y en el seguimiento al cumplimiento de los proveedores.

Con información de N

CT