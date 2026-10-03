Concluyen Investigaciones por Salmonella y Cyclospora; No Hallan Origen en Productos de México

Las investigaciones sobre los brotes de Salmonella y Cyclospora cayetanensis concluyeron sin determinar que productos agrícolas mexicanos fueran el origen de los contagios, informó la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) dio por terminadas ambas indagatorias, aunque señaló que no fue posible establecer de manera concluyente la fuente de contaminación.

En el caso de Salmonella Javiana, las muestras ambientales recolectadas durante la investigación dieron negativo a la presencia de la bacteria. La autoridad estadounidense reconoció que no logró identificar la vía por la que se produjo la contaminación.

Respecto a Cyclospora cayetanensis, la FDA reportó dos resultados positivos en muestras ambientales obtenidas en México: uno en aguas residuales de una planta de procesamiento y otro en una zanja de drenaje de una unidad de producción.

Sin embargo, estos hallazgos no demuestran por sí mismos que los productos agrícolas hayan provocado el brote. Además, los análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris a muestras de materia prima, producto terminado y agua de la planta investigada resultaron negativos al parásito.

De acuerdo con Cofepris, la evidencia disponible no permite confirmar que alimentos mexicanos hayan originado los casos. En el brote de Cyclospora, permanecen elementos epidemiológicos y de trazabilidad cuya relación con los contagios no se ha establecido de manera concluyente.

Durante las investigaciones, México colaboró con las autoridades sanitarias estadounidenses mediante inspecciones, entrega de información sobre la trazabilidad de los productos y toma de muestras, además de realizar sus propios análisis de laboratorio.

La Secretaría de Salud y Cofepris señalaron que mantendrán la cooperación técnica y científica con la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otras autoridades para fortalecer la vigilancia sanitaria y la inocuidad de los alimentos.