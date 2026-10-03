Salud

Concluyen Investigaciones por Salmonella y Cyclospora; No Hallan Origen en Productos de México

La Cofepris informó que la evidencia disponible no permite confirmar que alimentos mexicanos hayan originado los casos en EUA

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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