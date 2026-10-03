Salud

Reino Unido Busca Superar Crisis de Salud Mental con Centros Comunitarios

En Hope Haven, en Whitehaven, un grupo de voluntarios ofrece clases, espacios para hablar y sobre todo, personas para escuchar a quienes lo necesitan

Asistentes al centro Hope Heaven, en Whitehaven, Reino UnidoAsistentes al centro Hope Heaven, en Whitehaven, Reino Unido. Foto: Facebook | hopehavencumbria

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