Reino Unido Busca Superar Crisis de Salud Mental con Centros Comunitarios

Whitehaven, al noroeste de Inglaterra, es uno de los lugares más bellos del país. Con apenas 23 mil habitantes, cuenta con una larga historia. Pero actualmente, es también un sitio con serios problemas.

Y es que aquí, el número de suicidios es de los más altos del país. El declive económico del área, miles de desempleados, el abuso de estupefacientes y el estigma que todo eso conlleva son algunos de los factores identificados.

Pero esta comunidad de Whitehaven quiere resurgir. Quiere acabar con esa tendencia y para eso el gobierno está apoyando con un centro de crisis para mejorar la salud mental.

Su nombre es Hope Haven o Refugio de la Esperanza, y está ahora a la vanguardia de este esfuerzo. Con un equipo de voluntarios hay clases y cualquiera puede venir y hablar sin ser juzgado.

Mike Glaister intentó quitarse la vida en cuatro ocasiones. Y ahora, recuperado, ayuda a otros en el citado centro de esperanza.

"Sientes una vibra, se nota. Es un algo como si pudieras olerlo. Cuando alguien se sienta contigo y lo único que quiere es hablar, y yo lo voy a escuchar, con toda mi atención".

Gareth Thomas, exjugador de rugby, habla del problema que enfrentan, en particular, los hombres para enfrentar un problema físico o mental.

"Vivimos en un mundo fragmentado, en el que nos da miedo o nos avergüenza la reacción de los demás ante nuestro bienestar físico o mental y nos convertimos en una sociedad más enferma por no poder hablar de esto".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sobrevivir al Suicidio: 'Toda la Gente Necesita a Alguien que la Escuche'

Derek es precisamente ese caso: salió adelante gracias al centro. Y explica lo necesario que es este lugar porque ahí puede contar lo que no puede decir frente a otros.

"No hablas de tus puntos débiles. Nunca revelarías que sufres de ansiedad. Sabes que no podrías decirles eso a tus amigos".

La idea es que este tipo de centros, donde la misma comunidad se apoya, se multipliquen pronto en todo el Reino Unido.

Con información de Horacio Rocha Staines

ICM