Inician Limpieza de Secundaria No. 13 del Ejido La Unión Después de Ataque en Torreón

Trabajadores de La Ola acudieron este lunes a la Secundaria General No. 13 del ejido La Unión para realizar labores de limpieza, luego de los hechos ocurridos el pasado 1 de octubre, donde dos hermanos atacaron a maestros y alumnos.

La coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, Flor Rentería, informó que la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) hizo entrega de las llaves del plantel, por lo que, en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos, se comenzaron los trabajos de limpieza y rehabilitación del inmueble.

Las labores se realizan como parte del proceso para dejar en condiciones adecuadas el plantel, luego de que permaneciera bajo resguardo de las autoridades ministeriales debido a las investigaciones relacionadas con los hechos.

Los trabajos permitirán avanzar en la recuperación de los espacios de la secundaria, una vez que el inmueble fue entregado nuevamente a las autoridades educativas.