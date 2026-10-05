Sociedad

Inician Limpieza de Secundaria No. 13 del Ejido La Unión Después de Ataque en Torreón

La Dirección de Servicios Públicos comenzó con la rehabilitación del lugar después de que FGEC le hiciera entrega de las llaves del plantel

La Dirección de Servicios Públicos comenzó con la rehabilitación del lugar después de que FGEC le hiciera entrega de las llaves del plantelTrabajadores de La Ola acudieron a la Secundaria General No. 13 del ejido La Unión para iniciar con labores de limpieza. Foto: N+

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Trabajadores de La Ola acudieron a la Secundaria General No. 13 del ejido La Unión para iniciar con labores de limpieza

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