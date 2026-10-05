‘Di Todo lo Que Soy’: Mariana Ochoa Habla para N+ luego de Ganar la Casa de los Famosos 2026

Mariana Ochoa habló de lo que vivió dentro de la Casa de los Famosos 2026, luego de que ganó el primer lugar; así como Memo Schutz, quien ocupó la segunda posición del reality.

En entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide en Despierta, un noticiero de N+, Mariana Ochoa relató cómo resurgió de las cenizas y del exilio, luego de su primera expulsión.

“No me la creo, la verdad... Pues salí, fui de promoción, estaba triste, pero conforme, dije, es lo que tiene que ser, creo mucho en el destino, en la vida y de repente me citaron a la gala el fin de semana y pues ya no salí, me metieron, me metieron a una cosa de cuatro paredes de madera podrida, que se llama el exilio con cochinillas”.

Mariana aseguró que “la gente ya no me dejó salir”, además de que su contrato era por toda la temporada.

Relató que antes de que comenzara la gala de ayer se reunió con sus compañeros, se tomaron de las manos y les hizo saber que todos era "ganadores" por haber llegado “hasta el último día de este gran proyecto”.

“No sabíamos qué lugar iba ocupar cada uno… No basta que den mi nombre, no lo podía creer”, dijo la cantante y actriz.

“Me gustó mucho participar en esta temporada y sí, di todo lo que soy”, aseguró Mariana y destacó que “valió la pena” participar en una experiencia única.

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Memo Schutz, contento con segundo lugar

Por su parte, Memo Schutz, quien ganó el segundo lugar, habló de sus vivencia durante los 71 días en la Casa de los Famosos 2026.

“Estaba junto a 17 grandes hermanos y hermanas que ahora son mi familia extendida... desde el principio fue una sorpresa tras otra, adrenalina".

Memo se mostró contento con el resultado, a pesar de que no tuvo le major estrategia y reconoció que Mariana Ochoa se merecía ganar.

"Al final yo creo que es la que tenía que ganar. Mariana se lo merece, ella sufrió, compartió, al igual que todos, pero si alguien realmente por todo lo que pasó merece y mecía esa victoria, es Mariana, así que muchas felicidades”.

Con información de N+