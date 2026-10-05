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‘Di Todo lo Que Soy’: Mariana Ochoa Habla para N+ luego de Ganar la Casa de los Famosos 2026

La ganadora del reality aseguró que “valió la pena” participar en una experiencia única

Mariana OchoaMariana Ochoa en entrevista con Despierta. Foto: N+

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Mariana Ochoa resurge y triunfa en 'Casa de los Famosos 2026'. Su experiencia única y el apoyo del público fueron clave. Descubre cómo lo logró.

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