Filas en Puentes de Matamoros y Reynosa Hoy Lunes 17 de Agosto: ¿Cuánto es el Tiempo de Espera?

Los cruces internacionales de Matamoros y Reynosa registran hoy lunes 17 de agosto de 2026 tiempos de espera variables para automovilistas, de acuerdo con los reportes más recientes de las 8:35 de la mañana en el sistema CBP Border Wait Times, los cuales pueden modificarse a lo largo del día conforme al flujo vehicular, número de carriles habilitados y revisiones de seguridad.

Autoridades recomiendan a los viajeros verificar los tiempos antes de salir, así como considerar horarios de menor afluencia para evitar demoras prolongadas.

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Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Reportan Filas de Hasta Dos Horas en Puentes Internacionales de Matamoros y Brownsville

Tiempos de Espera Hoy en Puentes de Matamoros

Para quienes cruzan desde Matamoros hacia el Valle de Texas, los tiempos estimados para automovilistas son los siguientes:

Puente Internacional Brownsville-Matamoros (B&M / Puente Viejo) : Tiempo de espera aproximado: 120 minutos.

Puente Internacional Gateway : Tiempo de espera aproximado: 105 minutos.

Puente Internacional Los Indios : Tiempo de espera aproximado: 30 minutos.

Puente Internacional Los Tomates (Veterans): Tiempo de espera aproximado: 120 minutos.

Puentes Internacionales de Reynosa

En el municipio de Reynosa, los cruces internacionales para vehículos particulares presentan los siguientes tiempos estimados:

Puente Internacional Anzaldúas : Tiempo de espera aproximado: 45 minutos.

Puente Internacional Reynosa-Hidalgo: Tiempo de espera aproximado: 45 minutos.

Puente Internacional Reynosa-Pharr: Tiempo de espera aproximado: 50 minutos.

Estos tiempos pueden incrementarse durante las horas pico, principalmente por la mañana y por la tarde.

Cruces Internacionales de Nuevo Laredo

En Nuevo Laredo, uno de los principales puntos de cruce hacia Texas, los tiempos para vehículos particulares se mantienen de la siguiente manera:

Puente Internacional Puerta de las Américas (Puente I) SENTRI : Tiempo de espera aproximado: Líneas cerradas.

Puente Internacional Juárez-Lincoln (Puente II) : Tiempo de espera aproximado: 55 minutos.

Puente Internacional Colombia (Puente III): Tiempo de espera aproximado: 0 minutos.

Las autoridades reiteran que los tiempos de cruce pueden cambiar sin previo aviso, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a planear con anticipación sus traslados hacia Estados Unidos.