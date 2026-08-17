Sociedad

Filas en Puentes de Matamoros y Reynosa Hoy Lunes 17 de Agosto: ¿Cuánto es el Tiempo de Espera?

Revisa cómo se encuentran los tiempos de espera en puentes de Matamoros y Reynosa hoy lunes 17 de agosto antes de salir rumbo al Valle de Texas.

Filas en Puentes de Matamoros y Reynosa Hoy 29 de Abril: ¿Cuánto es el Tiempo de Espera?Filas en Puentes de Matamoros y Reynosa Hoy 29 de Abril: ¿Cuánto es el Tiempo de Espera?. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Vas a cruzar hoy por Matamoros o Reynosa? Los tiempos de espera varían hasta 120 minutos. Consulta antes de salir y evita sorpresas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+