Especialista Opina sobre Compra de Celulares para Niños: Esto Recomienda a Padres

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una jornada de diálogo sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas; en la conferencia mañanera de hoy, 17 de agosto de 2026, Ravi Iyer, psicólogo social y director general del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California, habló de los riesgos del uso de teléfonos celulares en los niños.

En la conferencia mañanera, Mario Delgado, titular de la SEP, detalló que durante el Consejo Técnico Intensivo, que se realizará los próximos días 24 y 25 de este mes, previo al inicio de clases del nuevo ciclo escolar 2026-2027, más de un millón maestros de todo el país, de nivel básico, participarán en el diálogo sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas.

“Queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan, de qué es lo que tenemos qué hacer con la presencia de dispositivos digitales, en las escuelas”, señaló el secretario de Educación Pública.

En tanto, Ravi Iyer, quien también es tecnólogo y experto en diseño y regulación de plataformas digitales, afirmó los dispositivos digitales se pueden diseñar mejor y apuntó que "la forma en que están diseñados, hoy en día, causan daños a los niños”.

Iyer, exdirectivo de Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, explicó que los algoritmos pueden optimizar el comportamiento observado de los usuarios, mediante interacciones y que, en consecuencia, los niños están expuestos a interacciones no deseadas o dañinas, así como a contenido no solicitado, como el sexual.

Subrayó que en la práctica, los algoritmos pagan a los llamados "influencers" para que sexualicen sus contenidos, promuevan las apuestas, difundan el odio y realicen hazañas peligrosas.

“El problema no son los usuarios malos que publican contenido negativo, es un sistema diseñado para fomentar el uso excesivo, el contacto indeseado y la exposición a contenido no deseado y dañino”, mencionó.

Ravi Iyer aclaró que no está en contra de la tecnología, “solo queremos que los productos tecnológicos estén diseñados para ayudar a las personas a alcanzar sus aspiraciones, no para obstaculizarlas”.

El psicólogo social recomendó a los padres de familia restringir la compra temprana de dispositivos digitales a sus hijos y destacó que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Sheinbaum, y la Secretaría de Educación Pública están haciendo lo correcto al llamar la atención en este tipo de problemas.

Iyer agregó que se debe poner atención al diseño de estos productos, cómo afectan a nuestros hijos y dificultan que puedan soltarlos.

Destacó que algunos padres de familia tienen dificultad al tratar de limitar el uso de tecnología a sus hijos, porque hay niños que sí tienen permitido este tipo de dispositivos.

Finalmente, Ravi Iyer dijo que también se debe abordar la educación a los padres, en el término del diseño de estos productos, para poder proteger a la comunidad usuaria.