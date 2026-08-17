Educación

Especialista Opina sobre Compra de Celulares para Niños: Esto Recomienda a Padres

Ravi Iyer, psicólogo social y exdirectivo de Meta, señala que los padres de familia deberían restringir la compra temprana de dispositivos digitales a sus hijos

Niño con teléfono celularNiño con teléfono celular. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Ravi Iyer, experto en tecnología, recomienda a padres limitar el acceso temprano a celulares. SEP y maestros debatirán el impacto de estos dispositivos en niños. Entérate de los detalles.

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