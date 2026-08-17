Homicidios

Mujer es Asesinada a Balazos al Interior de su Domicilio en Ciudad Juárez

Vecinos de Misiones de Creel alertaron al 911 tras escuchar al menos 15 disparos provenientes de un domicilio.

Suman 21 homicidios en agostoSuman 21 Homicidios en Agosto. Foto: N+

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Una mujer fue asesinada en su domicilio tras recibir múltiples disparos. Las autoridades investigan el caso.

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