Mujer es Asesinada a Balazos al Interior de su Domicilio en Ciudad Juárez

La mañana de este lunes 17 de agosto, se reportó el homicidio de una mujer al interior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Barranca de Urique y Mina La Prieta, del fraccionamiento Misiones de Creel, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes realizaron el llamado al número de emergencias 911, luego de escuchar al menos 15 disparos alrededor de las 4:00 de la mañana. Sin embargo, el reporte fue realizado casi dos horas después.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes ingresaron al domicilio y confirmaron el ataque, por lo que resguardaron la escena y solicitaron la presencia de la Fiscalía Especializada de la Mujer por razones de género y la Familia, para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, arribó una unidad del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y establecer su identidad, ya que la víctima no ha sido identificada.

Hasta el momento, la cifra de homicidios dolosos se mantiene en 21 asesinatos durante agosto en Ciudad Juárez, de los cuales seis de las víctimas son mujeres.