Temblor en Ecuador Hoy: Esto se Sabe Sobre el Sismo del Lunes 17 de Agosto 2026

Sigue temblando en los países que forman parte del Cinturón de Fuego; en Ecuador, un sismo se registró hoy, 17 de agosto de 2026. Aquí te informamos lo que se sabe sobre el temblor de este lunes.

El Instituto Geofísico de Ecuador reportó un sismo de magnitud 3.4 hoy, con epicentro en la provincia de Pastaza, situada en la amazonía, a las 06:03 horas de hoy, sin que se hayan registrado víctimas o daños materiales.

La dependencia detalló que el temblor de hoy ocurrió a una profundidad de 20 kilómetros y a 76.91 kilómetros de la ciudad del Puyo.

Ecuador se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, México y varios países más de América se ubican dentro del Cinturón de Fuego, como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Estados Unidos y Canadá.

El Cinturón de Fuego también comprende zonas costeras del Pacífico en países como Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta Nueva Zelanda.

Recientemente, Venezuela y Colombia fueron sacudidos por terremotos que dejaron miles de víctimas y zonas totalmente devastadas.

En Venezuela, dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, registrados el 24 de junio de 2026, dejaron un saldo de más de 6,300 personas muertas y 16,700 heridas.

En Colombia, el 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7.4 causó la muerte de al menos 300 personas, miles de heridas y desaparecidas.

RMT