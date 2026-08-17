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Temblor en Ecuador Hoy: Esto se Sabe Sobre el Sismo del Lunes 17 de Agosto 2026

El Instituto Geofísico de Ecuador reportó un sismo hoy, con epicentro en la provincia de Pastaza

SismógrafoSismógrafo. Foto: Reuters | Archivo

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Temblor en Ecuador: Hoy, 17 de agosto, un sismo sacudió Pastaza, a las 06:03 horas, sin daños ni víctimas.

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