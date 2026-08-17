Muere Pescador tras Caer al Mar en Zona de Acantilados de Punta Bandera en Tijuana

Un pescador de aproximadamente 30 años perdió la vida la tarde del sábado 15 de agosto, luego de caer al mar mientras se encontraba en la zona de acantilados de Punta Bandera, en Tijuana.

De acuerdo con el reporte del cuerpo acuático municipal, tras el incidente los salvavidas acudieron al sitio e iniciaron las maniobras de reanimación aproximadamente 20 minutos después de la caída.

Durante las labores de atención se utilizó un desfibrilador para verificar si la víctima presentaba algún ritmo cardíaco susceptible de reanimación; sin embargo, no se obtuvo una respuesta favorable.

Finalmente, se confirmó el fallecimiento del hombre en el lugar.

Elementos de rescate acuático reiteraron el llamado a las personas que realizan actividades de pesca o recreación en zonas rocosas a utilizar chaleco salvavidas y extremar precauciones, debido al riesgo que representan las condiciones del mar y los acantilados.

Información Pamela Mercado

APG