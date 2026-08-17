Accidentes

Muere Pescador tras Caer al Mar en Zona de Acantilados de Punta Bandera en Tijuana

Salvavidas realizaron maniobras de reanimación y utilizaron un desfibrilador, pero no lograron recuperar sus signos vitales

Muere Pescador tras Caer al Mar en Zona de Acantilados de Punta Bandera en TijuanaMuere Pescador tras Caer al Mar en Zona de Acantilados de Punta Bandera en Tijuana | Foto: N+

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