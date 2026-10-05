Trabajador Muere tras Accidente Laboral en Supermercado en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre perdió la vida mientras se encontraba laborando en la parte alta de un supermercado ubicado sobre la avenida Israel Cavazos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El accidente generó el despliegue de diversas corporaciones de rescate.

Fueron empleados de este supermercado y los mismos clientes quienes ser percataron de este accidente laboral, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para auxiliar al hombre. A este lugar llegaron elementos Protección Civil de Guadalupe, quienes comenzaron a brindarle atención médica al trabajador.

Luego de varios procedimientos médicos, rescatistas informaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que comenzaron a desalojar y cerrar el supermercado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Rescatistas señalaron que el hombre, identificado como Fernando Daniel de 30 años, habría caído desde una altura aproximada de 9 metros cuando se encontraba realizando una limpieza en los ductos de la ventilación. El sujeto aparentemente pisó un tragaluz el cual no soportó el peso, lo que provocó este accidente laboral.

Al sitio también llegaron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como agentes de investigación, quienes ya se encuentran recabando la información necesaria para deslindar las responsabilidades correspondientes. Rescatistas ya analizan como sucedió esta caída y si la persona fallecida portaba el equipo necesario para laborar en las alturas.