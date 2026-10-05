Accidentes

Trabajador Muere tras Accidente Laboral en Supermercado en Guadalupe, Nuevo León

El hombre se encontraba laborando en la parte alta de la tienda de conveniencia ubicada en la colonia Dos Ríos

SupermercadoAutoridades ya investigan la muerte del trabajador. Foto: N+

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