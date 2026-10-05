Accidentes

No Descartan que Accidente de Aeronave Haya Sido Atentado contra Gobernador de Nayarit

Al tratarse de un tema relacionado con aeronáutica, se dio vista a la FGR para la continuación de las investigaciones

En el accidente de la aeronave perdieron la vida dos personasFoto: Redes
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