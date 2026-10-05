No Descartan que Accidente de Aeronave Haya Sido Atentado contra Gobernador de Nayarit

La caída de una aeronave en la zona serrana del municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, dejó un saldo de dos personas muertas, informó la Fiscalía del estado.

Al tratarse de un hecho relacionado con aeronáutica, se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que será la autoridad encargada de la continuación de la carpeta.

De acuerdo con los informes, este domingo la aeronave tipo Cessna Citation I/SP despegó del Aeropuerto Internacional Amado Nervo con destino a Aguascalientes; sin embargo, se perdió contacto con la tripulación cuando sobrevolaba la sierra.

El titular de la Secretaría de Seguridad de Nayarit, Manasés Langarica, informó que luego del accidente acudieron elementos de la policía municipal y de Protección Civil. Las labores continuaron durante la madrugada de este lunes.

"Ahorita tiene acordonado todo el espacio; ya será la autoridad de la AFAC (Agencia Federal de Aeronáutica Civil), junto a las autoridades federales quienes tendrán que procesar el lugar de intervención y determinar algunas situaciones respecto a las causas", dijo en conferencia de prensa.

Además, precisó que el desplome ocurrió aproximadamente a una hora del poblado de Los Mezquites, en inmediaciones de Ixtlán del Río. Sobre las personas que perdieron la vida, se trata del piloto Óscar Quezada y el copiloto Ricardo Granados.

En dicho encuentro con medios, la titular de la Fiscalía de Nayarit, Elvia Heredia, indicó que las investigaciones por el accidente de la aeronave están en curso. Asimismo, refirió que detuvieron a dos personas, las cuales podrían estar relacionadas con los hechos.

"Traían 5 celulares (…) Y ahí se encontraban los vuelos del gobernador (Miguel Ángel Navarro)", confirmó la Fiscal.

La fiscal indicó que no descarta que el accidente pudiera haber sido un atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, ya que se encontraron las bitácoras de vuelos de aeronaves estatales en celulares decomisados previamente a la delincuencia organizada.

Asimismo, explicó que los funcionarios de gobierno toman vuelos privados, como el que se siniestró ayer, cuando es requerido por necesidades especiales.

"Eso nos alertó bastante, porque tenía (en el celular) la matrícula, el horario, quienes abordaban el avión", indicó Heredia.

La fiscal de Nayarit señaló que la información recabada en entrevistas con los detenidos, la información hallada en los dispositivos, así como los datos de prueba analizados en el lugar del impacto de la aeronave, ya están en manos de las autoridades correspondientes.

"Aunque pudiera ser (que el accidente fuera ocasionado por) una falla mecánica o por clima, no queremos descartar la posibilidad de que, como ocasionalmente el gobernador sí usaba ese vuelo, él hubiese sido el objetivo", puntualizó.

EPP