Choque entre Microbús y Camioneta Deja Lesionados Tras Impactar Puesto de Tamales en Puebla

Se registró un aparatoso accidente entre una camioneta particular y la unidad 10 de la Ruta 44 en el cruce de la calle 9 Norte y 12 Poniente en el Centro Histórico de Puebla, la mañana de este lunes 17 de agosto.

El conductor del transporte público identificado como Noel, refirió que los semáforos estaban funcionando correctamente, descendió pasaje con la luz roja y cuando tuvo el paso, el vehículo particular lo impactó, esto mencionó: "Ya cambió el semáforo verde, me jalo cuando la camioneta que venía bien duro, como a 100 kilómetros, bien duro, y por eso paso esto.

De acuerdo al testimonio, las personas que resultaron lesionadas se encontraban en un puesto de tamales, por lo que tuvieron que solicitar el apoyo del Servicio de Emergencias.

Luis Ángel, uno de los afectados, contó para N+ cómo vivió este accidente ocurrido en pleno centro de Puebla, esto mencionó: "Estaba yo comprando para desayunar con la muchacha cuando sentí un golpe que nos llegó por atrás, lo último que recuerdo ya estaba yo hasta acá, la muchacha quedó por ahí donde está la escoba ya cuando volteé a la calle la camioneta ya estaba ahí".

En cuestión de minutos arribó una ambulancia deL Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) y paramédicos atendieron a los afectados; Algunos de ellos requirieron traslado a un hospital derivado a los golpes que recibieron.

Luis Ángel mencionó que tenía un fuerte dolor en el brazo, la espalda y la cintura, y que le costaba sentarse por lo que llamó a sus familiares para que fueran a ayudarlo.

Por otro lado, la camioneta particular provocó daños en la fachada de un negocio y tiró el semáforo en el cruce de la 9 Norte y 12 Poniente por lo que la zona registró tráfico lento por varios minutos.

Agentes de tránsito auxiliaron el percance vial, mientras que peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomaron evidencias para el deslinde de responsabilidades.

Con información de N+

MCS