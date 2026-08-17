Accidentes

Choque entre Microbús y Camioneta Deja Lesionados Tras Impactar Puesto de Tamales en Puebla

Una unidad de transporte público de la Ruta 44 y una camioneta, protagonizaron un accidente en la 9 Norte y 12 Poniente del Centro Histórico de Puebla.

Accidente entre transporte público y camioneta en Puebla.Accidente en el Centro Histórico de Puebla deja lesionados. Foto: X @PoderNoticiaPue

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Choque en el Centro Histórico de Puebla: microbús y camioneta colisionan, dejando heridos en un puesto de tamales. Tránsito lento y daños en la zona.

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