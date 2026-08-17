Tráfico vehicular

Tráfico Paralizado por Bloqueo de Transportistas sobre Carretera Federal de Puebla

Un grupo de transportistas tomaron la carretera federal hacia Huejotzingo para exigir trabajo al ayuntamiento, no están dejando pasar unidades.

Manifestación en carretera federal Cholula-Huejoztingo.Bloqueo en carretera federal Cholula-Huejoztingo. Foto: N+

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Bloqueo total en la carretera de Huejotzingo por transportistas que exigen trabajo. Un año sin empleo y sin soluciones.

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