Tráfico Paralizado por Bloqueo de Transportistas sobre Carretera Federal de Puebla

La mañana de este 17 de agosto se registró el cierre total de la carretera federal de Huejotzingo a la altura de San Pedro Cholula derivado a una manifestación de transportistas quienes buscan ser escuchados por las autoridades.

Los integrantes del Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac) bloquearon la vialidad en ambos sentidos pues aseguran que desde hace un año no les dan trabajo.

Autoridades viales recomiendan a los conductores a tomar vías alternas derivado de este cierre que ya comienza a hacer filas largas de vehículos.

Algunos automovilistas han optado por tomar vías alternas para poder llegar a sus centros de trabajo, mientras que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula no se ha pronunciado al respecto.

Los transportistas colocaron varias unidades pesadas atravesadas en la carretera, acompañados de mototaxis, para impedir el paso en esta importante vialidad.

Los trabajadores aseguran que cuando hay alguna obra se les asigna a otras unidades que no son del municipio de San Pedro Cholula, dejándolos a ellos sin un sustento.

José Valente, integrante de Amotac mencionó lo siguiente para las cámaras de N+: Trabajo en obras públicas porque viene a trabajar carros de fuera y acá tenemos, bastantes unidades que tenemos paradas somos del municipio de San Pedro Cholula y no nos dan trabajo,

De acuerdo al transportista, ya tuvieron meses de reunión con la arquitecta Narcisa y el Secretario de Gobernación Carlos Carrillo, por lo que se encuentran en mesas de diálogo, sin embargo, no han tenido soluciones y por ende, tampoco trabajo.

Consideran que solo los entretienen con supuestas mesas de diálogo que se han efectuado desde hace tres meses y llevan un año sin trabajar, por lo que exigen que se privilegie al rubro local en vez de estar contratando unidades de otros lugares.

Con información de N+

MCS