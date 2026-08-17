Stylist de Flor Vigna Estalla contra Aldo Rendón: 'Estamos Hartos de sus Comentarios Arrogantes'

La Casa de los Famosos continúa generando tensión no solo dentro del reality sino también en la industria de la moda mexicana.

Roberto Coss (@robertocoss), stylist encargado de los looks de la cantante y bailarina argentina Flor Vigna, rompió el silencio a través de sus historias de Instagram para enviar un mensaje al estilista Aldo Rendón, tras los comentarios que le realizó a Flor sobre su look en la gala de eliminación de este domingo.

#Aldo se va CONTRA #Flor en el posicionamiento.



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Coss dejó claro que la comunidad de estilistas independientes y emergentes está cansada de lo que califica como "actitudes de superioridad" y descalificaciones sistemáticas hacia el trabajo ajeno.

"Entró como concursante, no como stylist oficial": A través de sus stories de Instagram, Roberto Coss cuestionó el papel que Rendón está jugando dentro de la competencia, señalando que ha rebasado los límites del respeto profesional.

"Que alguien le recuerde a Aldo Rendón que entró como concursante, no como stylist oficial del reality. Ya estamos hartos de sus comentarios arrogantes y de verlo menospreciar el trabajo de otros stylists como si solamente él supiera de moda", expresó Coss.

El diseñador y estilista también criticó la dinámica que se ha generado dentro del programa con el resto de los participantes, a quienes pidió dejar de buscar la validación de Rendón:

"Basta también de que todo el grupito corra a pedirle su aprobación para saber cómo vestirse. Dude, entiende: estás ahí para concursar, convivir, ser sarcástico, chistoso y bromista; no para descalificar el trabajo ajeno ni convertir cada conversación en una masterclass que nadie te pidió".

En otra de sus reflexiones, el stylist de Flor Vigna acusó a Rendón de utilizar su trayectoria no para aconsejar de manera constructiva, sino para desestabilizar emocionalmente a sus compañeros antes de sus presentaciones.

Según Coss, la intención detrás de las intervenciones de Aldo es "sembrar dudas y hacer que se sientan inseguros con lo que van a vestir", asegurando que "una cosa es aconsejar cuando te lo piden y otra muy distinta usar tu experiencia para desestabilizar, imponer tu criterio y hacer menos el trabajo de los demás".

Coss también aprovechó su post para destacar el esfuerzo de la nueva ola de creadores que intentan abrirse paso sin los privilegios de otras generaciones:

"Detrás de cada look hay stylists independientes persiguiendo un sueño, abriéndose camino y enfrentándose a nuevos retos, muchas veces sin los contactos, los privilegios ni las oportunidades que tuvo la vieja escuela. Yo formo parte de la nueva generación de esta industria y estoy cansado de que quienes ya están arriba se dediquen a ponerles el pie a quienes apenas estamos creciendo", puntualizó.

"Al reality no entró el Aldo divertido y auténtico que muchos esperábamos. Entró 'el stylist de México', con el ego por delante y creyéndose la máxima autoridad de la moda. ¡Tráaaaaaz! Ya bájale dos rayitas: trayectoria no es sinónimo de superioridad... Aldo, ya tuviste la oportunidad de construir tu lugar. Ahora deja que los demás construyamos el nuestro".