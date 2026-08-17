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Stylist de Flor Vigna Estalla contra Aldo Rendón: 'Estamos Hartos de sus Comentarios Arrogantes'

Roberto Coss, stylist de Flor Vigna, cuestionó a Aldo Rendón por los comentarios que hizo sobre el look de Flor durante la gala de eliminación de este domingo.

roberto-coss-stylist-flor-vigna-estalla-aldo-rendon-casa-de-los-famososFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Roberto Coss, stylist de Flor Vigna, estalla contra Aldo Rendón: 'Estamos hartos de sus comentarios arrogantes'. ¿Qué está pasando en La Casa de los Famosos?

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