Sociedad

Científicos de la UNAM Analizan Brecha Sísmica de Guerrero; Esto Fue lo que Hallaron

De acuerdo con científicos de la UNAM, México podría sentar las bases para el desarrollo de sistemas de alerta temprana por terremoto, con impacto internacional

Colapso del Colegio Rébsamen por el sismo del 19 de septiembre de 2017Colapso del Colegio Rébsamen por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Científicos de la UNAM revelan que un sismo en Guerrero podría ser 2 o 3 veces más fuerte que el de 1985. Conoce cómo sus estudios podrían cambiar la forma de prever terremotos en todo el mundo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+