Accidentes

Conductor de Camioneta Termina Dentro de Tienda al Confundir los Pedales en San Pedro, Coahuila

Al confundir los pedales de la camioneta, el conductor terminó dentro de una tienda de conveniencia ubicada sobre el bulevar Adolfo López Mateos

Al confundir los pedales de la camioneta, el conductor terminó dentro de una tienda de convenienciaElementos de Protección Civil desconectaron de inmediato el acumulador de la camioneta para evitar un incendio. Foto: Protección Civil

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Elementos de Protección Civil desconectaron de inmediato el acumulador de la camioneta para evitar cualquier riesgo de incendio

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