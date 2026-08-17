La noche de este 16 de agosto del 2026, una camioneta terminó dentro de una tienda de conveniencia luego de accidentarse sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en San Pedro, Coahuila.

Los hechos se registraron en la esquina con la calle Coahuila, cuando el conductor confundió los pedales y perdió el control de la unidad, terminando por ingresar al establecimiento, donde derribó cristales y algunos productos.

Elementos de Protección Civil arribaron al lugar y desconectaron de inmediato el acumulador del vehículo para evitar cualquier riesgo de incendio.

Posteriormente, la unidad fue retirada del comercio con ayuda de una grúa, mientras se realizaron las labores de limpieza correspondientes, retirando los cristales que quedaron esparcidos para evitar que se registrara algún accidente mayor.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una persona que resultó involucrada en el accidente; sin embargo, no fue necesario trasladarla a un hospital.