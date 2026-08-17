Hallan Tanque con Gas Cloro Robado en SLP que Tenía 'Nivel de Riesgo Alto'

Autoridades de San Luis Potosí hallaron hoy 17 de agosto de 2026 el cilindro de gas cloro que fue robado en un pozo ubicado en la zona de Fracción del Aguaje.

Se informó brevemente que fue asegurado por personal especializado y "se encuentra bajo resguardo, sin que represente riesgo para la población".

Previamente la Coordinación Nacional de Protección Civil nacional consideró este robo con un 'nivel de alerta de riesgo alto' por los tóxico, ya que "puede ser fatal si se inhala o absorbe por la piel”.

Se precisó que el alertamiento estaba dirigido en especial a las Unidades de Protección Civil de: