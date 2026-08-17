Sociedad

Hallan Tanque con Gas Cloro Robado en SLP que Tenía 'Nivel de Riesgo Alto'

Las características del cilindro son de color plata, con capacidad de 65 kg y número de serie 717402

El taque de gas cloro robado. Foto: InterapasEl taque de gas cloro robado. Foto: Interapas

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