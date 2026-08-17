Hallan Tanque con Gas Cloro Robado en SLP que Tenía 'Nivel de Riesgo Alto'
Las características del cilindro son de color plata, con capacidad de 65 kg y número de serie 717402
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Las características del cilindro son de color plata, con capacidad de 65 kg y número de serie 717402
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Autoridades de San Luis Potosí hallaron hoy 17 de agosto de 2026 el cilindro de gas cloro que fue robado en un pozo ubicado en la zona de Fracción del Aguaje.
Se informó brevemente que fue asegurado por personal especializado y "se encuentra bajo resguardo, sin que represente riesgo para la población".
Previamente la Coordinación Nacional de Protección Civil nacional consideró este robo con un 'nivel de alerta de riesgo alto' por los tóxico, ya que "puede ser fatal si se inhala o absorbe por la piel”.
Se precisó que el alertamiento estaba dirigido en especial a las Unidades de Protección Civil de:
Coahuila
Nuevo León
Zacatecas
Guanajuato
Querétaro
Hidalgo
Para la implementación de acciones y medidas preventivas de protección a la población.
Se registró robo de un cilindro de #GasCloro en San Luis Potosí, #SLP, con capacidad de 65 kilógramos, de color plata con número de serie 717402.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 17, 2026
🔺Nivel de #Riesgo: Alto
🔺Tóxico, puede ser fatal si se inhala o absorbe por la piel
🧵Sigue el hilo… pic.twitter.com/ufqQkXVJff
Esto generó que se notificara a las autoridades de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal y Estatal, así como a la Guardia Nacional y a otros estados del país, para realizar las acciones correspondientes para localizar el cilindro y prevenir que se ponga en riesgo a la población.
Por lo anterior, se hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de localizar el cilindro de gas cloro, no lo toquen, no se acerquen y no intenten moverlo o manipularlo.
El gas cloro es una sustancia altamente tóxica y peligrosa. La exposición puede provocar afecciones graves a la salud y, dependiendo de la concentración y el tiempo de contacto, puede tener consecuencias fatales por inhalación o contacto con la piel.
Entre las medidas de alerta se solicitó a la población mantenerse alejada de cualquier cilindro que pudiera corresponder al equipo sustraído y reportar inmediatamente su ubicación a las autoridades, evitando acercarse al sitio.
Las características del cilindro robado son de color plata, con capacidad de 65 kg y número de serie 717402.
HVI