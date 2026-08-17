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Aprueba MLB la Venta de Padres de San Diego a Empresario Latino José E. Feliciano

José E. Feliciano, junto con su socia y esposa Kwanza Jones, llegaron a un acuerdo para comprar a los Padres de San Diego, con una valoración récord de 3,900 millones de dólares en la MLB

Los Padres de San Diego actualmente pelean por meterse a los playoffs de las Ligas MayoresLos Padres de San Diego actualmente pelean por meterse a los playoffs de las Ligas Mayores. Foto: Reuters

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La MLB da luz verde: José E. Feliciano y Kwanza Jones son los nuevos dueños de los Padres de San Diego. ¿Podrán llevar al equipo a su primer título de Serie Mundial?

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