Aprueba MLB la Venta de Padres de San Diego a Empresario Latino José E. Feliciano

Las Grandes Ligas de Beisbol aprobaron la venta del equipo Padres de San Diego a un grupo de inversionistas que es encabezado por el empresario puertorriqueño José E. Feliciano y su socia Kwanza Jones. Lo anterior fue anunciado este lunes 17 de agosto por la Major League Baseball (MLB).

Se dio a conocer también que la aprobación fue por unanimidad, luego de una votación entre todos los propietarios de los equipos de Grandes Ligas. El contrato de compra venta se firmará en las próximas semanas.

En mayo pasado José E. Feliciano, junto con su socia y esposa Kwanza Jones, llegaron a un acuerdo para comprar a los Padres de San Siego a la familia del fallecido propietario Peter Seidler con una valoración récord en la MLB de 3,900 millones de dólares.

"José y Kwanza entienden el lugar único que ocupan los Padres en San Diego y el poderoso vínculo entre el club y sus aficionados", expresó el comisionado de la MLB, Rob Manfred, en el comunicado.

Además añadió: "Esperamos con interés su liderazgo al frente de los Padres y trabajar con ellos para construir sobre la sólida base del club en un mercado que es tan importante para las Grandes Ligas de Beisbol".

Hay que recordar que la familia de Peter Seidler expresó desde noviembre pasado que pensaban vender el equipo, dos años después de la muerte del patriarca. Casi de inmediato José E. Feliciano, de 53 años y cofundador de la firma de capital privado Clearlake Capital, fue visto como la principal elección de entre todos los interesados.

De acuerdo con lo manifestado por la MLB, tanto el director ejecutivo de los Padres, Erik Greupner, como el gerente general, A.J. Prelle, seguirán a cargo de las operaciones diarias del equipo.

También los empresarios Feliciano y Jones manifestaron su beneplácito por el anuncio: "Somos una familia ante todo y convertirnos en propietarios de los Padres de San Diego significa unirnos a una aún más grande".

"Estamos agradecidos con la familia Seidler por elevar las expectativas de lo que esta franquicia puede lograr. Nuestra ambición es clara: llevar un campeonato de la Serie Mundial a San Diego y construir una organización duradera capaz de competir por títulos año tras año”, agregaron.

Los Padres de San Diego actualmente están en la pelea por los playoffs: ha ganado 17 de sus últimos 24 juegos para escalar hasta una posición de comodín de la Liga Nacional con marca de 67-58.

Los Padres nunca han ganado una Serie Mundial, pero eran un activo valioso para posibles propietarios al ser el único equipo de las cuatro ligas deportivas más grandes de Norteamérica en un área metropolitana con aproximadamente 3.3 millones de personas. Petco Park, en el centro de la ciudad, se ha convertido en uno de los estadios más animados del deporte, y los Padres ocuparon el segundo lugar de las mayores en asistencia la temporada pasada.

Feliciano, nacido en Puerto Rico, es el segundo propietario principal latino en la MLB, junto con el mexicano-estadounidense Arte Moreno, quien es dueño de los Angelinos de Los Ángeles.

Con información de N+