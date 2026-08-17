Accidentes

Rescatan a Tres Personas tras Volcadura de Camioneta en la Tuxpan-Tampico

Los ocupantes de una camioneta tipo van quedaron atrapados entre los restos de la unidad tras salirse del camino en la autopista Tuxpan-Tampico.

Equipos de emergencias rescatan a tres heridos luego de un aparatoso accidente Tamiahua, VeracruzEquipos de emergencias rescatan a tres heridos luego de un aparatoso accidente Tamiahua, Veracruz. Foto: Antonio Arango

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En la autopista Tuxpan-Tampico, tres personas quedan atrapadas tras la volcadura de una camioneta. Bomberos y Protección Civil fueron los encargados del rescate.

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Rescatan a Tres Personas tras Volcadura de Camioneta en la Tuxpan-Tampico