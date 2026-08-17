Rescatan a Tres Personas tras Volcadura de Camioneta en la Tuxpan-Tampico

Tres personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta tipo van sufriera un aparatoso accidente en el kilómetro 31 de la autopista Tuxpan–Tampico, a la altura de la comunidad de Balcazar, del municipio de Tamiahua.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, presuntamente por circular a exceso de velocidad, lo que provocó la salida del camino y severos daños materiales.

Bomberos y Protección Civil de Tuxpan realizaron el rescate de los ocupantes, quienes quedaron atrapados entre los restos de la camioneta. Posteriormente fueron estabilizados y trasladados a un hospital.

Elementos de seguridad de Tuxpan, Tamiahua y Naranjos apoyaron en la emergencia, mientras que la Guardia Nacional División Carreteras tomó conocimiento del hecho y quedó a cargo del peritaje correspondiente.