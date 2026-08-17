Accidentes

Trasladan Vía Aérea a Menor que Sufrió Descarga Eléctrica en Altamira, Tamaulipas

Toñito, el menor de 10 años de edad que sufrió una descarga eléctrica en el Fraccionamiento Villas del Sol en Altamira, fue trasladado vía aérea a Monterrey, Nuevo León para recibir atención médica.

Trasladan Vía Aérea a Menor que Sufrió Descarga Eléctrica en Altamira, TamaulipasTrasladan Vía Aérea a Menor que Sufrió Descarga Eléctrica en Altamira, Tamaulipas. Foto: @noticias_tams

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Toñito, de 10 años, sufrió una descarga eléctrica en Altamira y fue trasladado a Monterrey para atención médica urgente.

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Trasladan Vía Aérea a Menor que Sufrió Descarga Eléctrica