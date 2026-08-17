Se llevó a cabo el traslado del menor de 10 años Toñito que sufrió una descarga eléctrica en el Fraccionamiento Villas del Sol en Altamira, fue trasladado vía aérea a Monterrey, Nuevo León para recibir atención médica.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Tamaulipas, realizó el traslado aeromédico desde el aeropuerto internacional de Tampico.

De acuerdo a información recabada, Toñito transitaba sobre la calle y al pasar por un charco no se percató que había un cable y por consecuencia recibió una descarga eléctrica.

Cabe señalar que el pasado domingo, familiares y amigos protestaron pidiendo la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para recibir atención médica especializada.

Trasladan Vía Aérea a Menor que Sufrió Descarga Eléctrica en Altamira, Tamaulipas. Foto:@noticias_tams

Un menor de 10 años, identificado como Toñito, resultó gravemente lesionado tras recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable de alta tensión que se desprendió en el fraccionamiento Villas de Sol, en Altamira.

De acuerdo con el testimonio de una comerciante de una tienda ubicada sobre la avenida Pedrera, el cable ya presentaba fallas desde hacía varios meses, pues presuntamente arrojaba chispas de manera constante. La situación, señaló, habría sido reportada a la CFE, sin que en su momento se atendiera el riesgo.

Durante la mañana de este viernes, las condiciones climáticas provocaron que el cable se desprendiera, por lo que personal de Protección Civil acudió al sitio y acordonó de inmediato el área para evitar que las personas se acercaran.