Hombre es Detenido tras Presunto Intento de Robo en Iglesia en Monterrey, Nuevo León

Un hombre fue detenido por autoridades de seguridad luego de que presuntamente intentara robar un cuadro al interior de una iglesia, en la colonia San Jorge, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron dados a conocer la mañana de este lunes 17 de agosto.

Fue un integrante de esta iglesia quien se percató del presunto intento de robo luego de haber escuchado algunos ruidos dentro de la Iglesia. Al revisar el sitio, se percató de la presencia de supuesto ladrón, por lo que lo confrontó para que dejara la imagen que quería llevarse.

Tras la confrontación, el presunto ladrón tomó un florero y lo arrojó contra el integrante de la Iglesia, provocándole algunas heridas en uno de sus brazos. A este sitio de inmediato llegó una patrulla de la Policía de Monterrey, misma que logró detener al sujeto para trasladarlo a las instalaciones correspondientes.

El hombre, identificado como Kevin Alexander ’N’, de 32 años de edad, ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal. Autoridades pidieron a los integrantes de esta iglesia presentar una denuncia en contra del acusado para proceder legalmente en su contra.

Autoridades señalaron que investigarán al sujeto para ver si pertenecería a una banda de ladrones y si estaría involucrado en más robos de este tipo. Vecinos de la colonia San Jorge pidieron a las autoridades que se realicen más rondines en esta área, ya que se sienten inseguros ante este tipo de casos.