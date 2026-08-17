Seguridad

Hombre es Detenido tras Presunto Intento de Robo en Iglesia en Monterrey, Nuevo León

El sujeto detenido es acusado de presuntamente intentar robar un cuadro en una iglesia, en la colonia San Jorge

Denido robo iglesiaAutoridades detuvieron a un hombre que intentó robar dentro de una iglesia. Foto: Policía Monterrey

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Autoridades lograron detener a un sujeto luego de ser visto presuntamente robando un cuadro al interior de una iglesia, en la colonia San Jorge

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