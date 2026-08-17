Sociedad

Este Es el Mensaje Que Aparecerá en Celulares tras Suspensión por Registro

La suspensión comenzó a aplicarse de forma gradual posterior al vencimiento de la fecha límite

Usuario de telefonía móvil. Foto: CuartoscuroUsuario de telefonía móvil. Foto: Cuartoscuro

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