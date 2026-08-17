Este Es el Mensaje Que Aparecerá en Celulares tras Suspensión por Registro

Desde el primer minuto del domingo 16 de agosto de 2026 comenzó la suspensión de las líneas de telefonía móvil con terminación 0 no vinculadas dentro del plazo establecido.

A partir de entonces, en un periodo de 72 horas, comenzó a suspenderse el servicio de las personas usuarias que no realizaron la vinculación de su línea.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la suspensión comenzó a aplicarse de forma gradual posterior al vencimiento de la fecha límite, fijada el pasado 15 de agosto.

"Por disposición oficial tu línea ha sido suspendida. Recupera tu servicio vinculando tu línea", fue el mensaje que comenzaron a recibir algunos usuarios de la compañía AT&T tras la suspensión de su servicio.

En tanto, usuarios de la compañía de telefonía móvil Telcel, de América Móvil, recibieron el siguiente mensaje: "La fecha límite para vincular tu línea ha vencido y será suspendida en las próximas 72 horas. Vincula tu línea".

Para recuperar el servicio luego de la suspensión, existen dos alternativas:

Desde el celular, ingresando a la plataforma de la compañía telefónica prestadora del servicio. "Puede realizar el trámite aun si su línea está suspendida o sin saldo, ya que la navegación en estos sitios no consume datos", precisó la CRT. La otra alternativa es de forma presencial, acudiendo directamente a cualquier centro de atención a clientes del operador con quien tiene contratado su servicio.

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Las líneas con terminación 0 suspendidas se reactivarán al completar su vinculación.



Si no realizaste la vinculación, la suspensión será gradual durante las 72 horas posteriores al 15 de agosto.



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