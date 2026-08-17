Sociedad

SAT de Reynosa Ofrece Regularización Fiscal con Hasta 100% de Descuento en Multas

El SAT mantiene vigente un programa de regularización fiscal dirigido a personas físicas y empresas que cumplan con los requisitos.

SAT Reynosa Ofrece Regularización Fiscal con Hasta 100% de Descuento en MultasSAT Reynosa Ofrece Regularización Fiscal con Hasta 100% de Descuento en Multas. Foto: SAT

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El SAT en Reynosa te ayuda a ponerte al día con tus impuestos. Descuentos de hasta 100% en multas hasta el 31 de octubre.

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