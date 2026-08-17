El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que mantiene vigente un programa de regularización fiscal dirigido tanto a personas físicas como a empresas que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con representantes de la oficina del SAT en Reynosa, quienes califiquen para este programa pueden acceder a una reducción de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

SAT de Reynosa ofrece regularización fiscal con hasta 100% de descuento en multas. Foto: N+

El programa permanecerá vigente hasta el próximo 31 de octubre, por lo que las personas interesadas pueden acercarse a las oficinas del SAT para conocer los requisitos y determinar si pueden acceder a este beneficio.

La oficina se encuentra ubicada en calle Occidental número 300, colonia Ampliación Rodríguez, en Reynosa, donde los contribuyentes pueden solicitar mayor información sobre el proceso de regularización.