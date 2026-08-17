Seguridad

Sujeto Presuntamente Abusó de su Hijastra Menor de Edad en la Ciudad de Puebla

José de Jesús 'N' habría trasladado a la víctima adolescente mediante engaños a diversos inmuebles para poder agredirla en repetidas ocasiones.

Vinculado José de Jesús N Abuso Hijastra Menor de Edad Colonia Centro PueblaVinculan a Sujeto por Presuntamente Abusar de su Hijastra Adolescente en la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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José de Jesús 'N' vinculado a proceso por presunto abuso de su hijastra en Puebla. Autoridades revelan detalles. Infórmate aquí.

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