Sujeto Presuntamente Abusó de su Hijastra Menor de Edad en la Ciudad de Puebla

Este lunes 17 de agosto de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de José de Jesús ‘N’ por ser presunto responsable de abuso sexual contra su hijastra menor de edad en la ciudad de Puebla.

Las autoridades informaron que el hoy imputado habría trasladado a la víctima adolescente mediante engaños a distintos inmuebles donde la agredió en repetidas ocasiones, siendo detenido en la colonia Centro.

De acuerdo con las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, a partir de marzo de 2017 el señalado presuntamente trasladó a la víctima, su hijastra mediante engaños a distintos inmuebles donde la agredió de manera reiterada, vulnerando su integridad.

Tras la denuncia correspondiente y el desahogo de los actos ministeriales, agentes investigadores ubicaron y detuvieron al imputado en inmediaciones de la colonia Centro de la capital poblana.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de José de Jesús ‘N’, de 44 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de una adolescente.

En audiencia judicial, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba recabados, logrando que la autoridad judicial dictara vinculación a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de N+

GMAZ