Accidentes

Choque de Autobús Contra Pipa Provoca Cierre de la Villahermosa-Coatzacoalcos

Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron provocar el accidente. El accidente dejó daños severos en la parte frontal del autobús.

Aparatoso accidente entre camión de pasaje contra una pipa y provoca cierre carreteroAparatoso accidente entre camión de pasaje contra una pipa y provoca cierre carretero. Foto: Miguel Montes de Oca

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Autobús se impacta contra pipa en carretera del sur de Veracruz. El saldo fueron daños severos y cierre vial.

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