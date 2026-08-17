Choque de Autobús Contra Pipa Provoca Cierre de la Villahermosa-Coatzacoalcos

Un accidente automovilístico generó afectación vial en carretera del sur de Veracruz, causando el cierre de la vía de comunicación. Y generó la movilización inmediata

Ocurrió la mañana de este lunes 17 de agosto, sobre la carretera Villahermosa–Coatzacoalcos, cerca del acceso a Nanchital en la zona sur de Veracruz, un autobús de pasajeros se impactó contra la parte trasera de una pipa. ambas unidades se encontraban en circulación.

Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron provocar el accidente. El accidente dejó daños en la parte frontal del autobús de trasporte foráneo. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, solo daños cuantiosos a los vehículos involucrados y sobretodo la afectación a la circulación vial en este punto del sur de Veracruz.