Gerardo Mérida, Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Ya No Está en Prisión de NY

El excomandante y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, general Gerardo Mérida Sánchez, ya no se encuentra en prisión, de acuerdo con su ficha en el Buró de Prisiones de Estados Unidos. Sin embargo, no existe un auto de liberación en su expediente, por lo que presuntamente permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Mérida Sánchez llevaba tres meses recluido en la cárcel de Brooklyn, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses.

Es común que figuras acusadas de narcotráfico que negocian y cooperan con Estados Unidos sean trasladadas de prisión a casas o centros de detención para ser interrogadas ampliamente, como ha ocurrido en los casos de Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán.

Mérida Sánchez se entregó a las autoridades de Estados Unidos el 11 de mayo y estaría colaborando con fiscales y negociando un acuerdo que lo beneficie.

El proceso de Mérida Sánchez se da en el contexto de una acusación más amplia contra exfuncionarios de Sinaloa. En abril, el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al entonces gobernador Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios del estado por delitos de conspiración para el narcotráfico y delitos con armas, señalándolos de proteger a la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

El fiscal federal Jay Clayton se pronunció sobre este caso: