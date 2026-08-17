Gerardo Mérida, Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Ya No Está en Prisión de NY
El excomandante y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa llevaba 3 meses recluido en Nueva York
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El excomandante y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, general Gerardo Mérida Sánchez, ya no se encuentra en prisión, de acuerdo con su ficha en el Buró de Prisiones de Estados Unidos. Sin embargo, no existe un auto de liberación en su expediente, por lo que presuntamente permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Mérida Sánchez llevaba tres meses recluido en la cárcel de Brooklyn, luego de entregarse a las autoridades estadounidenses.
Es común que figuras acusadas de narcotráfico que negocian y cooperan con Estados Unidos sean trasladadas de prisión a casas o centros de detención para ser interrogadas ampliamente, como ha ocurrido en los casos de Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán.
Mérida Sánchez se entregó a las autoridades de Estados Unidos el 11 de mayo y estaría colaborando con fiscales y negociando un acuerdo que lo beneficie.
El proceso de Mérida Sánchez se da en el contexto de una acusación más amplia contra exfuncionarios de Sinaloa. En abril, el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al entonces gobernador Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios del estado por delitos de conspiración para el narcotráfico y delitos con armas, señalándolos de proteger a la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.
El fiscal federal Jay Clayton se pronunció sobre este caso:
"Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo".
Esta es la lista de los funcionarios a los que Estados Unidos señaló:
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
Enrique Inzunza Cázarez, senador, exsecretario general de Sinaloa.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa.
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo", exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias "Tornado", exsubdirector de la Policía Municipal de Culiacán.
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
Con información de Ariel Moutsatsos.