Internacional

Gerardo Mérida, Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Ya No Está en Prisión de NY

El excomandante y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa llevaba 3 meses recluido en Nueva York

Gerardo Mérida Sale de Prisión en Nueva York y Negocia con EUAFoto: Cuartoscuro / Archivo

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