Se reanudó la audiencia relacionada con el proceso judicial por la presunta agresión sexual en agravio de Dafne Zapata Quintos, por hechos ocurridos en 2019.

Durante esta nueva etapa del proceso, las partes dieron continuidad al desahogo de pruebas y argumentos, conforme al procedimiento establecido por las autoridades judiciales.

En esta ocasión, Gabriel “N”, padre de Dafne y acusado dentro del proceso, sí se presentó a la audiencia para participar en el desarrollo de la diligencia, luego de que en ocasiones anteriores su asistencia había generado expectativa.

A su salida, el acusado señaló que inicialmente había decidido mantenerse al margen de las declaraciones públicas; sin embargo, afirmó que ante los señalamientos en su contra considera necesario dar a conocer también su versión.

Gabriel “N” agregó que, aunque ha esperado durante años para que se haga justicia, está dispuesto a esperar algunas semanas más para conocer la resolución correspondiente.

También sostuvo que el resultado del proceso no dependerá de sus declaraciones ni de las de su contraparte, sino de los elementos que integran la carpeta de investigación.

El proceso judicial continuará conforme a las determinaciones de la autoridad competente, mientras las partes presentan sus argumentos y elementos de prueba.