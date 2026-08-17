Seguridad

Padre de Dafne Zapata se Presenta en Nueva Audiencia por Caso de Presunto Abuso Sexual

Se reanudó la audiencia relacionada con el proceso judicial por el presunto abuso sexual en agravio de Dafne Zapata.

Padre de Dafne Zapata se Presenta en Nueva Audiencia por Caso de Presunto Abuso SexualPadre de Dafne Zapata se Presenta en Nueva Audiencia por Caso de Presunto Abuso Sexual. Foto: Alejandra Quintozz

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Gabriel 'N', acusado en el caso de Dafne Zapata, rompe el silencio tras años de espera.

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