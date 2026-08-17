Motociclista es Arrollado por Camioneta en Periférico de Lerdo

La mañana del lunes, 17 de agosto, un motociclista fue atropellado sobre el periférico de ciudad Lerdo, Durango por una camioneta, resultando lesionado y fracturado.

Los hechos ocurrieron cuando un joven que transitaba en su motocicleta por el periférico con dirección de Lerdo a Gómez Palacio, fue atropellado por una camioneta que no realizó su alto correspondiente al circular por la calzada Guadalupe Victoria y lo terminó arrollando.

El motociclista quedó derribado en la orilla de la vialidad y tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja, ya que sufrió de una fractura en su mano izquierdo.

Se dio a conocer que el hombre fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica. El conductor de la motocicleta portaba casco de seguridad y no sufrió heridas de gravedad.

Agentes de Peritos y Seguridad Pública acudieron al lugar para atender el reporte y quedaron a cargo del accidente.