Accidentes

Motociclista es Arrollado por Camioneta en Periférico de Lerdo

Un hombre resultó lesionado después del accidente en Lerdo.

Motociclista es Arrollado por Camioneta en Periférico de LerdoEl motociclista fue impactado por una camioneta. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Motociclista lesionado tras ser atropellado por una camioneta en Lerdo. El casco evitó que sufriera lesiones mayores.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+