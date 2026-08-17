Seguridad

EUA Entrega a Seis de los Fugitivos Más Buscados en México

A los fugitivos se les relaciona con delitos graves, incluidos asesinato y tráfico de armas de fuego

Fugitivo entregado por EUA a México. Foto: X @USAmbMexFugitivo entregado por EUA a México. Foto: X @USAmbMex
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