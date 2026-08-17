EUA Entrega a Seis de los Fugitivos Más Buscados en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que las autoridades estadounidenses entregaron a su contraparte mexicana a seis fugitivos más buscados en México por delitos graves, incluidos homicidio y delitos relacionados con armas de fuego.

Uno de los fugitivos entregados está vinculado a una organización narcoterrorista, señaló el embajador estadounidense vía la red social X.

En días recientes, autoridades estadounidenses entregaron a autoridades mexicanas a seis fugitivos más buscados en México por delitos graves, incluidos homicidio y delitos relacionados con armas de fuego; uno de ellos está vinculado a una organización narcoterrorista. A medida… pic.twitter.com/yqf7KhqkG9 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 17, 2026

Johnson también destacó la colaboración entre las autoridades de ambos países tras la detención de Jorge Luis 'N', alias "Coke", un fugitivo buscado por homicidio, tortura, mutilación, robo y conspiración contra el familiar de un policía estadounidense.

"Gracias a la estrecha cooperación entre las autoridades de Estados Unidos y México, la Policía de Jalisco detuvo a un fugitivo buscado en Estados Unidos por asesinato y otros delitos graves", indicó en su cuenta de X.

La detención se llevó a cabo la semana pasada a través de un intercambio de información entre la Policía de Jalisco y el Servicio de Marshals. De acuerdo con autoridades estadounidenses, el sujeto, identificado como Jorge Luis ‘N’, es originario de California.

La coordinación en materia de seguridad entre los Estados Unidos y México continúa dando resultados. Gracias a la estrecha cooperación entre las autoridades de 🇺🇸 y 🇲🇽, la Policía de Jalisco detuvo a un fugitivo buscado en Estados Unidos por asesinato y otros delitos graves. La… pic.twitter.com/GxPnprblXU — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 17, 2026

‘Coke’ era buscado desde septiembre de 2023 por el asesinato de una persona, la cual fue apuñalada en varias ocasiones. Posteriormente, el señalado se deshizo del cuerpo.

Tras datos recopilados por la unidad de drones de la Comisaría de Inteligencia, la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck, pudieron dar con Jorge Luis ‘N’, quien presuntamente se ocultaba en el municipio de Ameca, Jalisco.

“Con una intervención táctica que incluyó también al Escuadrón Aerotáctico Titán y al Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía Estatal Preventiva, un individuo con sus características fue detectado en el cruce de Demetrio Mora y Jesús García, en la colonia El Portezuelo de aquel municipio”, agregaron autoridades.

AMP