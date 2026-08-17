Sentencian a Pareja por Intento de Homicidio en Agravio de un Niño de Dos Años en Puebla

Anel Michel 'N' y Carlos Alberto 'N' fueron sentenciados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, por homicidio en razón de parentesco en grado de tentativa y violencia familiar, en agravio de un niño de dos años de edad.

Este caso consternó a la sociedad el 18 de diciembre de 2023. De acuerdo a los hechos un menor fue víctima de violencia física y verbal al interior de su vivienda ubicada en la colonia Miguel Hidalgo de la ciudad de Puebla.

Las pruebas presentadas ante la autoridad judicial revelaron que el niño de solo dos años de edad fue golpeado en el cuerpo y la cabeza con diversos objetos, agresiones que pusieron en grave riesgo su vida e integridad.

El caso generó indignación y fue difundido en medios de comunicación, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones y, a través de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, presentó dictámenes médicos, pruebas periciales y testimonios.

Este 17 de agosto de 2026, las autoridades dieron a conocer que el Tribunal de Enjuiciamiento declaró penalmente responsables a Anel Michel 'N' y Carlos Alberto 'N' por los delitos de homicidio en razón de parentesco en grado de tentativa y violencia familiar en agravio del menor.

Por estas razones, cada uno de los imputados recibió una pena de 28 años y cuatro meses de prisión por la tentativa de homicidio, más nueve años y nueve meses por violencia familiar; En total, deberán cumplir 38 años y un mes de cárcel, además de una multa económica, tratamiento psicológico integral y suspensión de derechos.

Además, en el caso de Anel Michel 'N' , quien fue identificada como la madre del menor, también se determinó la pérdida de la patria potestad.

Por último, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla refrendó su compromiso de actuar con estricto rigor y cero tolerancia ante cualquier acto de violencia en agravio de menores de edad.

Con información de N+

MCS