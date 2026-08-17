Seguridad

Sentencian a Pareja por Intento de Homicidio en Agravio de un Niño de Dos Años en Puebla

La Fiscalía de Puebla logró la sentencia en contra de Anel Michel 'N' y Carlos Alberto 'N' tras agredir a un menor en la colonia Miguel Hidalgo.

Sentenciados por la Fiscalía General del Estado de Puebla obtiene justicia.La Fiscalía General del Estado de Puebla obtiene justicia. Foto: Google Maps

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La Fiscalía de Puebla logra sentencia contra Anel Michel 'N' y Carlos Alberto 'N' por intento de homicidio y violencia familiar en agravio de un menor de dos años de edad.

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