Educación

Estos Son Todos los Estados que Ya Regulan el Uso de Celulares en Escuelas de México

Aquí te decimos qué estados de la República mexicana ya están regulando el uso de celulares en las escuelas

Escuela en CDMXEscuela de CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El uso de celulares en escuelas mexicanas está bajo debate. 16 estados ya aplican restricciones. La SEP organiza foros para discutir su impacto. ¿Cómo afecta esto a la educación?

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