El Gobierno de México busca regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas, por lo que convocó a un debate nacional para determinar el futuro de los dispositivos electrónicos en las aulas; sin embargo, varios estados de la República mexicana ya aplican restricciones. Aquí te decimos cuáles son las entidades con limitaciones de este tipo de artículos, en las clases.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizará foros regionales que darán inicio este 19 de agosto de 2029, en Nuevo León, para debatir sobre la regulación en el uso de las tecnologías, redes sociales y plataformas digitales en la enseñanza y su impacto en la salud mental de los niños, niñas y jóvenes, para generar entornos más sanos dentro y fuera de las escuelas para consolidar una cultura digital consciente, crítica y responsable en el sector educativo, en México.

Luego de Nuevo León, los foros regionales seguirán en Chiapas, el 3 de septiembre, y en Guerrero, el 17 de septiembre de 2026.

En la conferencia mañanera de hoy, Mario Delgado, titular de la SEP, anunció que el 24 y 25 de agosto de 2026, más de un millón de maestros de nivel básico, de 200,000 escuelas del país, participarán en el debate sobre los dispositivos electrónicos en los salones de clases.

En tanto, 16 estados de la República mexicana ya están regulando el uso de celulares en las clases y son los siguientes:

Aguascalientes. Campeche. Ciudad de México. Coahuila. Durango. Estado de México. Guanajuato. Guerrero. Hidalgo. Jalisco. Michoacán. Nuevo León. Querétaro. San Luis Potosí. Sonora. Tamaulipas.

Mapa de estados que regulan el uso de celular en México. Foto: N+

RMT