¿Por Qué Llueve Tanto en México? Este es el Fenómeno que Combina Frente Frío y Ciclones

México atraviesa un periodo de lluvias intensas debido a la combinación de varios sistemas meteorológicos que están interactuando al mismo tiempo en distintas regiones del país.

Este lunes 5 de octubre, el frente frío número 1 se extiende frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), interactúa con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México y dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico.

A estos sistemas se suma la humedad disponible en diferentes regiones, condición que favorece la formación y permanencia de tormentas. Pero, ¿por qué un frente frío puede provocar tanta lluvia?

Un frente frío es la zona de contacto entre dos masas de aire con características diferentes. Cuando el aire frío, que es más denso, avanza, se coloca por debajo del aire cálido y lo obliga a ascender.

El aire cálido y húmedo, al subir, se enfría y puede generar nubes de gran desarrollo vertical. Cuando existe suficiente humedad, este proceso puede favorecer tormentas eléctricas y lluvias fuertes.

El SMN señala que los frentes fríos pueden generar nubosidad y tormentas cuando las condiciones de humedad en la atmósfera son suficientes.

Los ciclones tropicales también pueden aportar grandes cantidades de humedad y favorecer movimientos ascendentes del aire.

Durante los últimos días, el huracán Rachel contribuyó al incremento de las lluvias en el Pacífico. Aunque el sistema se ha alejado gradualmente de las costas mexicanas, su circulación todavía generó precipitaciones en algunas regiones.

El pasado 2 de octubre, Conagua informó que Rachel, entonces huracán categoría 2, provocaba lluvias muy fuertes en Baja California Sur, además de oleaje elevado en varias zonas del Pacífico.

Actualmente, Rachel se aleja de México y ya no es el principal factor detrás de las lluvias que se registran en el país. El escenario actual puede entenderse como la interacción de humedad, aire frío e inestabilidad atmosférica.

El frente frío número 1 permanece sobre el noreste y el Golfo de México, mientras una circulación ciclónica en niveles medios y altos, canales de baja presión y zonas de baja presión mantienen condiciones favorables para las precipitaciones.

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El SMN también vigila este lunes dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico: una al sur de las costas de Oaxaca y otra en el Golfo de México.

Por esta razón, las lluvias no se concentran únicamente en el norte o en las costas, sino que alcanzan regiones del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.

PT