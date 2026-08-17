Ese Pérez y Habitantes de La Casa de los Famosos 2026 Discuten por Posicionamiento contra Luis

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó más que la salida de Arantza Ruiz.

El posicionamiento de Ese Pérez contra Luis Chaparro encendió los ánimos dentro de la casa y, lejos de quedar terminado, provocó que varios compañeros salieran a cuestionar la actitud de Pérez frente a todos.

El contexto: Ese Pérez tenía previsto posicionarse originalmente con Masad, pero cambió de planes tras un chiste de Luis Chaparro que involucró a su mamá.

Visiblemente molesto, Pérez le dijo a Luis que quería que abandonara la competencia y llegó a admitir que le habría gustado agredirlo físicamente porque, para él, "la mamá es sagrada". Chaparro, sorprendido, se disculpó de inmediato, y Galilea Montijo tuvo que pedir contexto al aire porque la audiencia no entendía a qué broma se refería.

De acuerdo con la versión de Luis, no se trató de un comentario de mal gusto sino de una dinámica popular del tipo "qué prefieres". Ese Pérez, sin embargo, desmintió esa versión y aseguró que se usó otra palabra distinta a la que Luis mencionó, insistiendo en que, sea broma negra o blanca, el tema de las mamás no debería tocarse en la casa.

La casa se divide: Gema y Aldo le bajan el pulgar. El conflicto no se quedó entre los dos protagonistas. Gema Garoa y Aldo Rendón salieron a cuestionar la reacción de Ese Pérez, revelando que a ambos les habían hecho la misma broma sin que la tomaran como algo personal.

"Sí es un chiste de mal gusto, pero no es porque sea un 'c*lero'": Gema

"Exageraste porque no te lo dijo en mala onda, era un chiste, como los que tú te avientas; a mí me hizo el mismo chiste y no lo tomé personal porque rápido entiendes que es un chiste": Aldo Rendón

A ellos se sumaron otras voces dentro de la casa, que también pusieron en tela de juicio la forma en que Ese Pérez manejó la situación:

"Tú también tienes un tema álgido, a lo mejor no con la mamá, pero tú también eres bien pesado. Yo no lo hubiera tomado como agresivo": Moisés

"¿Por qué no lo solucionaste en el momento?": Yanet García.

"Sí te viste bien cul3ro wey no te hagas, yo sí me sentiría culpable, la próxima te voy a nominar", dijo Cynthia Klitbo.

Con Gema y Aldo cuestionándolo abiertamente, y otros habitantes sumándose a la crítica, el respaldo que Ese Pérez tenía dentro de la casa parece tambalearse. Aunque hasta ahora mantiene una relación cercana con varios de sus compañeros, este episodio podría marcar un antes y un después en su estrategia dentro del reality.