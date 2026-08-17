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Ese Pérez y Habitantes de La Casa de los Famosos 2026 Discuten por Posicionamiento contra Luis

Gema, Aldo, Moisés y Yanet García cuestionan a Ese Pérez tras su fuerte posicionamiento contra Luis en La Casa de los Famosos México 2026

que-dijo-ese-perez-posicionamiento-contra-luis-casa-de-los-famosos-2026-polemicaFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Tensión en La Casa de los Famosos 2026: Ese Pérez enfrenta críticas tras su fuerte postura contra Luis por un chiste sobre su mamá. ¿División en la casa?

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