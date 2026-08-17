Seguridad

Capturan a Sujeto por Matar a una Persona con un Golpe en Cabeza en Tlaxcala

El afectado sobrevivió al momento del ataque pero perdió la vida en el hospital a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.

El hombre participó con otras personas en la agresión contra la víctima.El hombre participó con otras personas en la agresión contra la víctima. Foto: Fiscalía de Tlaxcala

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En Huamantla, Tlaxcala, un hombre es arrestado por homicidio tras un ataque brutal que terminó en tragedia.

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