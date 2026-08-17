Capturan a Sujeto por Matar a una Persona con un Golpe en Cabeza en Tlaxcala

En el municipio de Huamantla, Tlaxcala, fue detenido Omar ‘N’, por el delito de homicidio calificado, hecho ocurrido el 29 de marzo de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGE), la víctima fue interceptada y agredida físicamente por varias personas sobre la calle Cuauhtémoc, en la comunidad de Benito Juárez.

Las investigaciones señalan que el afectado fue sometido cuando intentó retirarse y posteriormente recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente, lo que le provocó la pérdida del conocimiento.

Posteriormente, murió en el hospital a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo por contusión directa.

Derivado de estos hechos, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación y, tras recabar y presentar los datos de prueba suficientes, el Juez de Control libró la orden de aprehensión correspondiente.

Omar ‘N’ fue detenido por elementos de la policía de investigación, quienes implementaron un operativo de inteligencia para ubicarlo.

Con información de N+

JAPR