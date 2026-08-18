Seguridad

Detienen en Torreón a Presunta Banda Delictiva Proveniente de Jalisco

Cámaras de seguridad detectaron una camioneta en la que se trasladaba una supuesta banda de delincuentes.

Detienen en Torreón a Banda de Delincuentes Proveniente de JaliscoAutoridades informaron la detención de una presunta banda de delincuentes que intentaba operar en Torreón. Foto: N+

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