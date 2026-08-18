Detienen en Torreón a Presunta Banda Delictiva Proveniente de Jalisco

Después de la reunión de seguridad celebrada este lunes, 17 de agosto, en la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, el alcalde, Miguel Ángel Riquelme comentó que se registró la detención de una banda de delincuentes provenientes de Jalisco en Torreón.

Esta detención se dio gracias a la videovigilancia que captó irregularidades en una camioneta, que un día paso por un filtro de seguridad con unas placas y al siguiente, paso con otras.

Al ser abordados por los elementos de seguridad, las personas que iban a bordo de la unidad, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Se informó que se trataba de una banda de delincuentes provenientes del estado de Jalisco, quien de acuerdo a información proporcionada por el alcalde, iban a operar en Torreón.

Comentó que este sistema de vigilancia es un sistema establecido en el estado de Coahuila que no cambiara, de manera que si este tipo de vehículos, incluso de transporte público, proveniente de otros estados, tendrán que atenerse a las revisiones que se tengan que hacer por protocolo de seguridad.