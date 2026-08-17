Hallan Mensaje Póstumo tras Muerte de Hombre y Presunto Feminicidio en Hotel de San Pedro, NL

Un mensaje póstumo es una de las pistas con las que cuenta la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para esclarecer el caso de presunto feminicidio, así como la muerte de un hombre, en un prestigiado hotel del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Agentes de la Fiscalía Especializada en Feminicidios investigan el fallecimiento de Roberto Eduardo Caballero Reyes, de aproximadamente 45 años de edad, originario de Nuevo Laredo, y Yoatzi Lizbeth Juárez Cabrera, originaria de Guanajuato, quienes llegaron al hotel ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Diego Rivera.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la pareja estacionó su vehículo compacto placas Nuevo León en el sótano del hotel desde el viernes 14 de agosto. Fue hasta el domingo 16 de agosto cuando ocurrieron los hechos, primero se reportó la muerte del hombre y posteriormente el hallazgo de la mujer muerta.

El presunto agresor se habría quitado la vida después de dormir en el mismo cuarto, marcado con el número 803, donde fue encontrado el cuerpo de la mujer, quien presuntamente fue asesinada a golpes y por asfixia, información que continúa bajo investigación de las autoridades.

Luego de reportarse la presunta caída del hombre, paramédicos arribaron a la zona para brindarle los primeros auxilios pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Al mismo tiempo, mientras realizaban la indagatorias correspondientes por la muerte de Roberto Eduardo, la policía y los detectives localizaron a la mujer sin vida en la habitación 803 del hotel, donde encontraron el mensaje póstumo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el contenido de la nota; sin embargo, se presume que la investigación del caso apunta a un crimen pasional. Se espera que en las próximas horas halla actualizaciones sobre estas dos muertes en el municipio de San Pedro Garza García.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH