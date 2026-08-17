Homicidios

Hallan Mensaje Póstumo tras Muerte de Hombre y Presunto Feminicidio en Hotel de San Pedro, NL

Las autoridades continúan encontrando evidencias para esclarecer el presunto feminicidio de una mujer y la muerte de un hombre en un conocido hotel

Acordonan hotel por feminicidio y muerte de hombre en San PedroEl hotel fue acordonado por la Policía de San Pedro para llevar a cabo las investigaciones. Foto: N+

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Un mensaje póstumo podría esclarecer el presunto feminicidio y muerte en un hotel de San Pedro. Las autoridades continúan las investigaciones.

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