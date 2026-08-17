Seguridad

Dan el Último Adiós a Melanie Michelle en Veracruz; Joven Hallada Muerta con su Expareja

Dan el Último Adiós a Melanie Michelle en Veracruz; Joven Hallada Muerta con su Expareja

Familiares amigos despiden a la joven Melanie Michelle en el sur de CoatzacoalcosFamiliares amigos despiden a la joven Melanie Michelle en el sur de Coatzacoalcos. Foto: N+

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Familiares despiden a la joven Melanie Michelle, joven con sueños de ser psicóloga, fue hallada sin vida junto a su expareja al interior de un vehículo. La Fiscalía investiga el doble homicidio.

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