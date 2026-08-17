Dan el Último Adiós a Melanie Michelle en Veracruz; Joven Hallada Muerta con su Expareja

Durante la tarde de este lunes 17 de agosto fue sepultada en el panteón antiguo municipal de la ciudad de Coatzacoalcos en el sur de Veracruz la joven Melanie Michelle Méndez Morales.

Acompañada de su madre, abuelos, amigos y conocidos el cortejo fúnebre llegó en punto de las cinco de la tarde hasta el campo santo donde descansaran los restos de la joven que soñaba con ser psicóloga.

Durante algunos minutos en el área de descanso elevaron una oración por el alma de Melanie Michelle. Cabe recordar que fue encontrada muerta junto con su expareja durante el fin de semana en la carretera Coatepec - Huatusco junto con su ex pareja.

Ambos jovenes ahora fallecidos eran estudiantes de la facultad de psicología en la máxima casa de estudios en la entidad la Universidad Veracruzana (UV) en su campus en la ciudad de Xalapa.

La Fiscalía General del Estado (FGE), mantiene abiertas líneas de investigación para esclarecer el doble homicidio de los estudiantes, Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez, cuyos cuerpos fueron localizados el sábado 15 de agosto dentro de una camioneta en la carretera Tlaltetela-Coatepec.

Según la información recabada, las víctimas presentaban heridas de arma de fuego. Se informó que ambos fueron vistos por última vez la noche del viernes 14 de agosto, después de que Melanie terminó su jornada laboral en una cafetería de Xalapa.